佳世達(2352)旗下BenQ推出世界第一款2.1聲道、且搭載AndroidTV智慧平台系統的LED 行動微型投影機GV30，擁有目前業界最大16W大喇叭；特殊圓形設計，超大135度投影角度、轉一下就可以投影天花板，使用者不用大費周章，輕鬆享有行動輕劇院。

GV30搭載目前業界最大2.1聲道、16W大喇叭，擁有左右兩顆4W中高音喇叭呈現左右立體聲道；後方一顆8W重低音喇叭，270度發聲，呈現電影震撼力；另搭配獨立DSP數位音效處理晶片、以及BenQ treVolo調音技術，運用心理學/聲學，可精準呈現中高音，同步完美呈現電影所需的重低音，同時感受電影的影音震撼力。

根據調查，使用者對於微型投影機調整角度、無法隨意投影感到非常棘手。所以GV30採用特殊水滴圓身造型、並且可置放在專屬磁吸底座，不用外接腳架，轉一下就可轉到最大135度仰角投影、直接投天花板，躺著也可以看電影。

GV30導入AndroidTV智慧系統，內建YouTube、PrimeVideo等多款影音APP，可透過GooglePlay 商店下載各式影音APP、工具APP等。還能透過Google語音功能，直接搜尋影片、YouTube頻道、詢問天氣狀況等等。內建ChromeCast功能，可無線投影手機/平板等行動裝置內容、一鍵投影至大畫面，與家人一起追劇、看電影。