疫情降級解封第一天，高雄大型展覽館因規範仍嚴，不只7月底沒有生意可做，高雄展覽館直到9月底的大型會展，包括延至今年舉辦的「雙年」扣件展也取消，「今年真的很辛苦」，比百貨、餐飲和旅行社還要慘，希望政府更多的關心，而屬中小型會展場地的高雄國際會議中心，室內50人的訓練課程將在7月31日重啟第一個業務。

高雄展覽館董事長涂建國27日表示，27日開始，疫情警戒從三級降至二級，但，他對高雄展覽館、或是全國的展覽產業，「完全不抱任何希望」。

涂建國指出，從去年延至今年9月舉辦的「雙年展」扣件展，已經確定「再延後」，其實等於取消，因為，2020年該辦的，延後到2021年，而2022年本就是2年一次的定期展覽期。

他說，其它大型展覽，至今年9月底之前，也大都取消了，加上國際會議籌備時間較長，第四季也看淡，只能說，高雄展覽館「今年真的很辛苦」，比百貨、餐飲和旅行社還要慘。

涂建國表示，邊境管制之下，國際參展者或國際買家，幾乎不可能前來台灣，目前只能期待政府在做好防疫措施之下，開放民生或消費的國內展，可是如果還是限制室內開放50人以下聚會，意義真的不大。

他說，國內會展產業在疫情之下，真的需要政府特別關注與支持。

屬於中小型會展產業的高雄國際會議中心，雖然27日降級，但，目前還與客戶進行重啟的前置作業，該中心表示，預計7月31日會有常態舉行的職訓課程，恢復上課。

高雄國際會議中心在營運上，會議和展覽，占比大約各為50％，高雄國際會議中心董事長郭子義表示，為了場館持續進行的工作，採購應防疫設備，大部份的常態訓練課程，也都將在8月份陸續重啟。