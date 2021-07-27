中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中27日宣布，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」重新開放讓還沒有接種意願登記的人，並提供「高端疫苗」做為新選項，讓民眾可以先行登記，警消與國高中教師專案人員27日在北市花博接種站施打疫苗。（張鎧乙攝）

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中27日宣布，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」重新開放讓還沒有接種意願登記的人，並提供「高端疫苗」做為新選項，讓民眾可以先行登記，國高中教師專案人員27日在北市花博接種站施打疫苗時，互相用手機拍照留念。（張鎧乙攝）

中央流行疫情指揮中心今(27)日表示，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」將自今(27)日14時起重新開放意願登記，請18歲(含)以上尚未意願登記民眾把握機會，儘速完成登記，保障自身權益；另此次開放，將新增接種高端疫苗選項，供20歲以上民眾選擇。

指揮中心說明，此次重新開放意願登記，除新增高端疫苗供20歲以上民眾選擇外，另也可讓民眾再調整有意願接種的疫苗，惟優先處理於7月19日12時前已意願登記者，再接續處理。

指揮中心表示，疫苗意願登記平台今14時再次開放，並新增高端選項。（圖／指揮中心提供）

指揮中心再次提醒，請民眾於「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」完成意願登記，後續才會收到預約簡訊通知。系統平台會按疫苗分配情形、參照民眾登記之意願，通知符合預約資格的民眾，收到簡訊通知者才可進行下一步預約接種。尚未收到簡訊的民眾，會於後續符合預約資格後，收到簡訊通知，所有資料皆會完整保存，請民眾放心。