新竹縣為擴大施打疫苗量能，跨區新增四處接種站，預計明日起配合新配發的疫苗進行接種作業，然而今天早上卻突然接獲疫情指揮中心通知，本週配發疫苗劑量從44000劑，減為22000劑，民眾、醫護都跳腳，新竹縣的國民黨立委林思銘直呼不可思議，不知疾管署在搞什麼飛機？

林思銘表示，中央配送疫苗數量不公平，首先，未按各縣市18歲以上人口數平均分配，新竹縣一直排名倒數第一、第二；在換算成縣市接種涵蓋率時，又未考量新竹縣0至17歲人口比例高達20.3％，直接以總人口數做為分母，使得帳面上新竹縣的接種率一直表現不佳。

但是，林思銘說，新竹縣各醫療院所、醫護人員和衛生局並未因此氣餒，仍然齊心協力，配合民眾需求，繼續增設大型接種站，包括新豐、湖口，以及竹北市中興里、豐田國小等四處，帳篷、無障礙設施、醫護人員都已安排妥當，預計從明天開始配合中央新配發的疫苗進行接種作業。

不料，林思銘今早接獲醫護人員陳情，他們原本請好假，要去接種站服務，卻臨時取消了，因為中央原本通知在本週應配發給新竹縣的44000劑新冠疫苗，突然減為22000劑，林思銘氣得大罵疾管署根本在搞飛機。

林思銘氣憤地表示，說好的疫苗劑量，中央說減半就減半，地方政府費盡心力準備好的醫療量能，竟然沒有疫苗可打，中央必須給苦等疫苗的新竹縣民一個交代，並要求疾管署立即公布疫苗配送計算公式，讓大家看清楚問題究竟出在哪裡，新竹縣民絕對不當中華民國的二等公民。