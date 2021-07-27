郭婞淳東京奧運舉重奪金。(路透)

郭婞淳兩度挑戰抓舉103公斤，最後締造奧運新紀錄。（季志翔攝）

郭婞淳獲得生涯首面奧運金牌，也是中華隊本屆首金。（季志翔攝）

台灣「舉重女神」郭婞淳27日台灣時間下午2點50分在舉重女子59公斤級出賽，以抓舉103公斤、挺舉133公斤，總和236公斤3創奧運紀錄奪金，完成「金滿貫」也是台灣在本屆東京奧運首金。

國際舉重總會於2018年調整量級，郭婞淳從原本的女子58公斤級改為女子59公斤級，她在今年亞洲舉重錦標賽奪下3金，其中抓舉、總和雙破世界紀錄，順利搶下奧運門票。

目前郭婞淳是女子59公斤級3項世界紀錄保持人，保有該量級抓舉110公斤、挺舉140公斤、總和247公斤3項世界紀錄保持人，在沒有北韓和泰國選手夾擊下，預料她將替我國摘下本屆東京奧運首面金牌。

上屆淚灑里約的郭婞淳，經過這段時間的努力訓練，已成為世界第一的世界級名將，生涯已經拿過亞錦賽、亞運、世錦賽、世大運等重大賽事金牌的她，就獨缺一面奧運金牌就能完成舉重生涯「金滿貫」。

郭婞淳抓舉開把設定為100公斤，是A組所有選手中開把重量最重的，第1次試舉100公斤輕鬆舉起，直接躍居領先，第2把試舉103公斤原本成功，只有1位裁判給了紅燈，但經過技術委員檢視影片後改判認定失敗，再度嘗試103公斤後成功舉起，創下奧運紀錄，也在總和拉出7公斤領先優勢。

來到郭婞淳拿手的挺舉項目，開把她設定130公斤也是所有選手最重，後來改成125公斤。壓軸出賽的郭婞淳第1次試舉125公斤成功，確定奧運金牌入袋後繼續挑戰個人紀錄，第2把133公斤成功舉起，第3把她挑戰破世界紀錄的141公斤雖沒能成功，但仍替台灣奪下1面金牌也是本屆東奧第1金。

而土庫曼古莉耶娃（Polina Guryeva）抓舉96公斤、挺舉121公斤，總和217公斤奪銀，地主日本選手安藤美希子則是抓舉94公斤、挺舉120公斤，總和214公斤獲銅。