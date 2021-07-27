鄭州市防汛抗旱指揮部今天（27日）公布，在地鐵5號線「7.20事件」中，有14人不幸遇難。7月20日，鄭州持續遭遇極端特大暴雨，致地鐵5號線五龍口停車場及其周邊區域發生嚴重積水現象。18時許，積水衝垮出入場線擋水牆進入正線區間，導致5號線一列地鐵列車被洪水圍困。

經全力施救，當場有12名乘客不幸遇難。經政府全力組織開展搜救排查、搶險排水，分別於24日下午2時、25日上午6時30分左右，又發現2名遇難者。26日以來，救援人員再次對5號線相關區間開展多輪拉網式搜尋，並進一步擴大搜尋範圍，目前未發現新的傷亡人員。

事件發生後，鄭州市立即成立善後處置領導小組，對14名遇難者，第一時間完成身份確認，並及時通知家屬，做好慰問安撫工作。在與遇難者家屬充分溝通的基礎上，以人為本、依法依規，全面做好各項善後工作。

據瞭解，鄭州地鐵公司正全力開展搶險搶修，在確保安全前提下，力爭早日恢復運營，並對每一位遇難者表示沈痛哀悼，對遇難者家屬表示誠摯慰問。

附：地鐵五號線遇難者名單：

曹某嘉 女 20歲 鄭州中原區

屈某霞 女 50歲 滎陽市

孫某珊 女 32歲 鞏義市

張 某 女 28歲 項城市

張某月 女 27歲 鄭州市中原區

顏某芬 女 51歲 鄭州市中原區

蘆 某 女 35歲 洛陽市

龐某洋 女 24歲 周口市

馮某靜 女 33歲 焦作市

李 某 男 40歲 鄭州市二七區

郜某莉 女 42歲 登封市

肖某捧 女 30歲 駐馬店市

沙 某 男 34歲 鄭州市中原區

鄒某強 男 38歲 居住地上海市