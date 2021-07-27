第四批台灣自購AZ（AstraZeneca，阿斯特捷利康）疫苗，今(27日)下午由中華航空公司CI834航班自泰國曼谷載運來台，班機共載運58.2萬劑疫苗，在下午3時許抵達桃園國際機場。(陳麒全攝)

行政院長蘇貞昌今（27日）在臉書上表示，政府自購的58萬劑AZ疫苗已在中午從泰國曼谷起飛，預計下午3點多抵達。中央流行疫情指揮中心表示，AZ疫苗約58.2萬劑，預定今日下午3時40分抵達桃園國際機場，待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象接種。

指揮中心指出，該中心係於去(2020)年10月30日與臺灣阿斯特捷利康公司簽署1000萬劑COVID-19疫苗供應合約，先前已到貨3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日56萬劑，本次提供第四批疫苗，截至目前總計約188.5萬劑到貨。

本次提供之疫苗係為多劑型包裝，每瓶10人份，需存放於2至8度的環境，依臨床試驗每人需施打2劑，本批效期至110年11月30日。

有立委爆料本周將有150萬劑疫苗到貨，包括AZ、莫德納，指揮官陳時中表示，今天已經到貨58萬劑，如果隨時有好消息，會再跟大家做報告，但他也強調進貨量不太容易掌握，我們也花了一些精神做溝通，讓疫苗順利進來。