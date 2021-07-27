氣象持續發布高溫特報，南部預估降雨也減少，雙重因素下讓用電量再創新高，27日下午1點40分用電量瞬間來到3869.7萬瓩，創下用電史上新高，但卻遇上核二廠2號機又急停，因此27日供電調度白天靠太陽光電，傍晚靠水力發電強撐。
值得注意的是，核二廠2號機機組在27日早上急停。原能會指出，原先核二廠2號機滿載運轉，但因主蒸汽隔離閥關閉，造成主汽機跳脫及反應器急停，控制棒已全入，反應器安全停機。目前電廠依程序進行急停復原作業與主蒸汽隔離閥關閉原因調查中。
氣象持續發布高溫特報，南部預估降雨也減少，雙重因素下讓用電量再創新高，27日下午1點40分用電量瞬間來到3869.7萬瓩，創下用電史上新高，但卻遇上核二廠2號機又急停，因此27日供電調度白天靠太陽光電，傍晚靠水力發電強撐。
值得注意的是，核二廠2號機機組在27日早上急停。原能會指出，原先核二廠2號機滿載運轉，但因主蒸汽隔離閥關閉，造成主汽機跳脫及反應器急停，控制棒已全入，反應器安全停機。目前電廠依程序進行急停復原作業與主蒸汽隔離閥關閉原因調查中。
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