南科橋頭園區環評初審過關 拚8月環評大會 14:102021/07/27 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 環保署27日進行南部科學園區橋頭園區開發計畫環境影響評估報告書初稿審查，開發單位南科管理局表示，由於南科已無更多土地可供使用，必須找尋新場址，經過3個半小時審議最終通過，後續拚8月環評大會審查。 根據規劃，橋頭園區將以人工智慧物聯網為導向，提供先進科技、產業創新研發及試生產空間，將引進半導體晶圓製造、封測、材料與設備、航太產業、智慧機械、產業創新等業別，預估可創造每年1000億至1800億元。 嘉澤迎獲利揚升循環 匯豐初評喊買 1分鐘讀財經》航海王注意 當沖比過高 將列入處置股票 #橋頭園區 #南科 #產業創新 #可供使用 #環評 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 橋科先送件後溝通 環團批：草鴞敵不過政治壓力 15:512021/07/27 政治 匯豐開第一槍 長榮遭降評 04:102021/07/27 財經要聞 半導體高雄隊添精兵 華爾卡新廠10月投產 16:392021/07/27 寶島 藍營爆料蘇震清、蘇嘉全私訪印尼不起訴 北檢：外交電報是真的 10:202021/07/27 社會 林昶佐稱有幫忙爭取疫苗 林勝東嗆：看到鬼喔 11:592021/07/27 政治 降級不解封 KLOOK與KKday推室內、戶外旅遊人氣商品 13:382021/07/27 科技 《產業》國際鎳價飆升 不鏽鋼價8月續漲定了 13:422021/07/27 財經 台中》前竹區段徵收座談會爆衝突 土盟控告盧秀燕及員警違法 14:342021/07/27 社會 萬大線二期環差案 補正再審 04:102021/07/27 金融．稅務 社評／台灣問題多邊化 禍福難料 04:102021/07/27 焦點新聞 台電離岸二期環境監測變更 過關 04:102021/07/27 金融．稅務 財經熱門新聞 洪災釀「斷鏈」航運噩夢再起？專家驚曝恐怖影響 - 財經 港股2天蒸發2千點 女股神急逃命 外資警告這產業恐無法投資 - 財經 航運股玩完了？首見外資降評長榮 下修目標價至165 - 財經 - 工商 防違約交易升溫 當沖示警制 8／27上路 - 財經要聞 - 工商時報 航海王翻船 長榮單日違約交割4615萬 有人連3500元都付不出 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。