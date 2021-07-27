環保署27日進行南部科學園區橋頭園區開發計畫環境影響評估報告書初稿審查，開發單位南科管理局表示，由於南科已無更多土地可供使用，必須找尋新場址，經過3個半小時審議最終通過，後續拚8月環評大會審查。

根據規劃，橋頭園區將以人工智慧物聯網為導向，提供先進科技、產業創新研發及試生產空間，將引進半導體晶圓製造、封測、材料與設備、航太產業、智慧機械、產業創新等業別，預估可創造每年1000億至1800億元。