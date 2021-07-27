疫情27日降為二級警戒後，民眾到溪流戲水消暑，按規定仍需要全程戴口罩，不少人疑惑「戴口罩怎麼玩水」？認為只能泡腳戲水，口罩才不會濕掉！而游泳池未解封，讓游泳選手和教練擔心，10月全國運動會怎麼辦？國民黨立委林思銘建議中央參考東京奧運的做法，讓選手做快篩，儘快恢復泳池訓練。

縣府交旅處長游志祥說，民眾到溪流是「戲水」，不是「下水」，戲水若不戴口罩被人舉發，警方到場處理後，衛生局將依違反防疫規定開罰，建議民眾到溪流消暑玩水，還是全程戴口罩，不宜下水游泳。

林思銘表示，110年度全國運動會10月將在新北市舉行，受疫情三級警戒影響，各地游泳池不開放，選手已2個多月無法進行常規訓練，疫情27日降為二級警戒，戶外場域已全面解封，但游泳選手重要訓練場地的游泳池，仍維持不開放。

林思銘說，地方上準備參賽的游泳選手與教練都非常焦急，因全運會從8月23日起主辦單位受理報名，進行資格審查，選手們再不進行泳訓，恐怕趕不及在比賽前調整到最佳狀態。

選手與教練曾向新竹縣政府表達，希望採取單人單水道、上岸立即戴上口罩，並控制同一時間訓練人數不超過20人等防疫方案，爭取中央支持開放游泳池供訓練使用，但至今迄無下文。

林思銘認為單人單水道可以保護選手不與他人接觸，而東京奧運的游泳比賽，要求所有選手每次下水前都要做快篩，也是一種可以參考的做法，他希望中央疫情指揮中心盡快訂出防疫指引，讓選手們可以回到泳池，進行賽前訓練。