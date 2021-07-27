中華射箭女將譚雅婷。(報系資料照、季志翔攝)

挾著中華射箭隊26日搶下男團銀牌氣勢，台灣射箭女將譚雅婷27日率先在個人賽出場面對英國皮特曼(Bryony Pitman)，結果譚雅婷雖然先拿前兩局，隨後卻連丟3局，最後以4比6遭到對方逆轉擊敗，宣告提前在64強止步。

譚雅婷在第1局率先開射，一開始是9分箭，不過皮特曼只射7分，譚雅婷射出8分箭，眼見皮特曼射出壓線的10分箭，譚雅婷馬上回以10分箭，最後以27比26驚險拿下首局勝利，有了不錯的開始。

來到第2局，皮特曼一開始就射出6分箭，給了譚雅婷很好機會，接下來譚雅婷射出8、8與10分箭，以26比25再次險勝對手，取得4比0領先；第3局譚雅婷跟對方都分別射出8、9分箭，來到最後一箭，皮特曼射出10分，譚雅婷8分，皮特曼27比25扳回一城。

關鍵的第4局，皮特曼一開始射出9分箭，譚雅婷回以10分箭，皮特曼第2箭射出10分箭，譚雅婷射出9分，雙方又變平手，皮特曼最後一箭9分，譚雅婷最後一箭射出8分，竟以27比28落敗，雙方4比4平手。

來到最後1局，譚雅婷率先上場射出8分箭，皮特曼卻射出9分箭，譚雅婷第2箭射出9分，皮特曼射出10分箭，譚雅婷第3箭射出10分箭，皮特曼最後一箭是9分，結果28比27逆轉擊敗譚雅婷。