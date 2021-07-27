根據最新市調資料指出，宏碁(2353)在菲律賓消費市場個人電腦第二季度交出好成績，以27.6%市占率站上銷售第一，年成長113%；其中，宏碁電競電腦亦在上半年各月蟬聯市場龍頭，六月份以38.5%市占率穩坐第一，更以年增率117%的佳績大幅超越業界（均值58%），成功取得菲律賓市場領先地位。

此外，宏碁越南市場銷售旺，越南自四月底起疫情升溫，帶動居家辦公及遠距學習，提升個人電腦產品銷售，無論在線上或實體通路，產品上架後即銷售一空；市調資料指出，宏碁在越南消費市場個人電腦六月份年增率以84%大幅領先業界（均值35%）；旗下電競筆電更是創下銷售佳績，自二月份起躍上市場龍頭地位，並於六月份以28%持續穩坐排行第一；上半年更以328%年增率超越產業（均值171%）、33%市占率成為上半年銷售市場冠軍。

宏碁積極耕耘東南亞市場，不但在越南及菲律賓等地表現亮眼，菲律賓電競電腦領域更是長達六個月為市場霸主。宏碁電競電腦主打高效能產品，獨家的散熱技術提升玩家的遊戲體驗；電競桌機的設計亦採用符合EMI規範的透明側板，可大幅降低電磁波干擾，無論是電競桌機或是筆電皆精心設計，滿足追求頂尖設備的多元玩家。