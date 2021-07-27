新竹縣北埔峨眉兩鄉今年生產的東方美人茶（膨風茶），輪由峨眉鄉農會承辦優良茶評鑑比賽，受疫情影響歷經波折後，決定5延至8月9日至13日辦理5天的評鑑，比賽現場不對外開放，評鑑全程採網路直播，落實防疫。

峨眉農會總幹事陳冠義表示，往年東方美人茶夏茶比賽點數都超過1千點以上，今年因乾旱等因素減產，報名點數減為943點，每點為11台斤6兩，參賽茶樣達1萬726餘台斤。

陳冠義說，此次夏茶評鑑正逢疫情期間，縣政多次邀集茶改場、北埔及峨眉兩鄉農會，透過多次網路視訊會議討論後決定，首次採用網路報名作業，嚴格分散茶農繳茶時段，並且總量管制繳茶、評鑑、領茶等現場人數，落實防疫工作。

同時，依據中央防疫規定及農委會所訂優良茶比賽指引，這次夏茶評鑑不設初評人員，由茶改場專家擔任評鑑工作，5天評鑑期間比賽現場不對外開放，評鑑全程採網路直播，茶農及消費者可至峨眉鄉農會網站或FB粉絲專頁「峨農魅力購」全程觀賞。

新竹縣一年2次的東方美人茶（膨風茶）評鑑比賽，今年邁入第38年，評鑑得獎的優良茶品質有很高的公信力，也等同茶葉身價的「證明書」，去年頭等獎售價每台斤5萬6千元以上，三花也要1萬元，儘管屬於高單價的消費品，還是讓愛茶入士趨之若鶩。

今年上半年正逢乾旱，且受疫情嚴重影響，不少採茶工人不敢出門，估計總產量較過去減少2成，但也因雨水少，小綠葉蟬著涎較多，茶葉整體品質非常好，預期評鑑後的得獎優良茶售價，應與去年不相上下。