台中市昨、今兩天為國高中教職員於快打站施打疫苗，本週四將為補教人員等造冊專案施打疫苗。市議員周永鴻接獲老師們陳情，抨擊專案接種疫苗不只得跨區，如同「大風吹」般的換行政區接種疫苗，造成老師們的十分不便；補教業者希望市府能讓他們就近施打，不要再長途跋涉，萬一途中發生意外誰要負責？

周永鴻指出，台中市國高中教職員於昨天、今天兩天，市府安排於全市66個快打站施打疫苗，他接獲多位老師投訴，抨擊海線需跑到市區、市區的卻得到山城打疫苗，很多老師無法在自己的學校快打站施打，需開車或騎出到大老遠接種，難道是在玩台中市的大風吹？

周永鴻表示，補教人員於本週四將在各快打站施打疫苗，引起很多補教教職員的憂心，如果需要開車或坐車到半小時以上的地方施打疫苗，可說是一大折磨，萬一接種完在回程的路上，因為副作用影響行車安全，或是途中發生意外等事件，屆時責任要誰來承擔？

周永鴻強調，既然各區都有開設快打站，教育局應與衛生局、民政局協調疫苗調度，讓教師與補教人員可以就近施打疫苗，不要再讓大家為了接種疫苗，還得疲於山海屯到處奔命，權責單位應妥善規畫不應便宜行事，以免造成市民不便，甚志釀成難以預期的風險。