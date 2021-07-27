各類藝術性主題活動，陶冶學子品格、促進多元發展。（龍華科大提供／李侑珊台北傳真）

教育部為促使各校發展其特色，營造優質學習環境，每年均擇優獎助私立大專校院辦理「學生事務與輔導工作特色主題計畫」，以建構核心價值及特色校園文化、營造友善校園。龍華科技大學108年起就以「LHU–i CARE心教養青年育成」為計畫主軸，號召種子學生參與品格教育推展，並凝聚其共識，期盼藉由同儕影響力，進而形塑校園重視品格氛圍，成為具良好品德之社會公民。

龍華科大學務長王延年表示，學校積極推動品格教育，在全人教育架構下，以「i CARE心教養青年育成」為品格教育主軸，透過i (縮小自我、團隊整合)；C (惜福惜緣)；A (感恩感謝)；R (認真負責)；E (主動熱情)，以及CARE(關懷用心) ，打造「i CARE」端正品格之核心理念，讓龍華學子除具備就業競爭力，並展現群己服務態度，真正落實全人教育。

「i CARE心教養青年育成」計畫持續推動三年迄今已有顯著成效，許多學子不僅藉由參與各類品格教育活動與競賽，從中體會出具體實踐「i CARE」所蘊含之品格意涵，並能增進自我實現及全方位發展。

例如，COVID-19疫情發生後，衛生福利部所屬醫院在第一線肩負起收治全國35％確診病患的重任，其中部立桃園醫院更收治了全國將近20％的確診病人。經歷將近一整年重裝抗疫，桃園醫院今年初發生首位醫師確診感染後，衍生整起院內感染群聚事件。儘管時值寒假，龍華科大學生會立刻藉由「i CARE 心教養青年育成」計畫，號召龍華人捐贈護手霜400條及溫馨鼓勵小卡，自發性支持桃醫防疫英雄行動，獲得師生熱情響應。

桃園市長鄭文燦獲知龍華師生的暖心義舉後深受感動，特別在市府防疫會議會見師生代表並頒發感謝狀，對龍華師生以行動力支持防疫人員，展現對社會的關懷和責任，表達高度肯定與感謝！由此可見龍華科大推動「i CARE 心教養青年育成」已有具體成效，品格教育已深深鐫刻於每位同學心中。

此外，學校並舉辦「人文書香-書法、香道與經典絕妙融合」等各類藝術性主題活動，陶冶品格、促進學子多元發展。秉持「坐而言不如起而行」的理念，鼓勵同學踴躍參加志工服務。學生社團龍華藍海社趁著課餘時間走出校外，足跡遍及在地社區，例如配合節慶，前往迴龍貴格教會與兒童進行互動，結合「i CARE」品格教育主題遊戲帶動現場歡樂氣氛，平時也會舉辦舉行義務教學以及課輔班，服務當地居民，發揚熱愛生命、關愛社區的熱忱。

學生會舉辦的「愛無國界－14系接龍」活動，連結全校14系學生，透過設計短劇或是小短片，關懷國際公共議題，落實品格教育不分國界。例如應外系學會以短劇關懷非洲兒童處境；機械系學會則拍攝境外生來台求學，同儕關懷與協助，表現出愛無國界；企管系學會以生活上各種問題拍攝短劇，從關懷自身家庭擴大至社區長者；資管系學會短片則以「關心世界的未來，讓愛超越國界」呼籲關懷國際間流離失所的孩童，希望拋磚引玉，讓愛充滿世界各地。

該校的龍遊四海社也舉辦一系列境外生與住宿生關懷活動，以實際行動走訪在地，體驗在地的風景人文，提升境外生對於多元文化的尊重及認同。配合節慶，龍遊四海社舉辦歡慶端午粽飄香，攜手境外生體驗傳統文化包粽子樂趣；中秋節舉辦月烤月緣活動，以傳統文化關懷境外生飄洋過海的酸甜苦辣，並講解中秋節典故；冬至時舉辦冬至到吃湯圓，邀請全校師生一同吃湯圓來團圓。也讓來自世界各地境外生，一同見證台灣最美麗的風景，讓台灣成為他們心中的美好回憶。

王延年強調，龍華科大藉由「i CARE 心教養青年育成」特色主題計畫帶動，不僅鼓勵學子於課餘參與各項社團與活動，接受更多品格教育薰陶，從中深刻認識自我，更能讓學生在活動中學習群體生活，親身體驗服務真義與樂趣。