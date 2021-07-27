屏東可可再度耀眼國際，今年再創佳績獲得全球前50的殊榮，讓世界再度看到屏東可可。Cocoa of Excellence Program(卓越可可計畫) 是一項全球競賽，表彰可可種植者的工作，並鑽研質量、風味多樣性和可可豆獨特的起源，透過各地區的可可生產商網羅世界不同產地的風味，了解精品可可的多元性，讓產地生產者透過可可豆訴說在地的風土，連結生產者及製造者的溝通橋樑，促進產地的市場機會。

2019年CoEx獎項屏東可可業者拿下兩項殊榮，分別是喜樂可可獲得全球前20及福灣巧克力全球前50，成功讓屏東可可豆登上國際舞台。2020年受疫情影響讓賽事延宕，但賽事組織仍克服疫情完成了來自 53 個產地收到的 235 個可可豆樣品盲測，於2021年7月評選出了最佳50的生產者，屏東可可業者蘇瑞民(Rui-Min Su)的可可豆就是脫穎而出的業者之一，也將於今年10月份參與於法國巴黎舉辦的ICA(International Cocoa Awards)盛事，期望屏東可可延續氣勢，預祝再創佳績。

屏東可可產業已形成完整產業鏈，同時具備種植、加工及銷售能力，於國際舞台上常有耀眼成績，2019年ICA（International Chocolate Awards）主席馬丁(Martin Christy)在頒獎時，更同時也對著全球巧克力業者說：「大家要注意囉，台灣巧克力現在來勢洶洶！」，可見台灣可可產業在世界舞台已經嶄露頭角，未來期待有更多業者拿下國際殊榮，將「屏東可可．台灣巧克力」品牌發揚世界。