AZ疫苗打氣持續旺盛，昨（26）再創下單日接種人數新高29萬多人，累積接種人次突破700萬大關。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，接種疫苗後死亡事件新增5人。

中央流行疫情指揮中心公布疫苗接種統計資料，26日疫苗接種達29萬5584人次，目前國內疫苗人口涵蓋率28.74％，劑次人口比29.8％。截至目前為止，國內累計接種701萬3130人次，AZ接種410萬1387人次，莫德納接種 291萬1743人次。

指揮中心發言人莊人祥表示，有關疫苗接種後不良事件，昨天新增96件，包括65件疫苗接種後非嚴重不良事件，死亡3件，1件疑似嚴重過敏反應，以及27件其他疑似嚴重不良事件。

死亡部分，莊人祥表示，新增一名接種AZ後發生死亡為87歲，接種後17天發生，同時間新增2例莫德納疫苗後死亡，為69~86歲，接種後2天到12發生。另外有兩例AZ通報不良事件追蹤後轉死亡

至於施打疫苗後死亡解剖部分，昨天新增2例，都是心血管疾病相關。累計已解剖110例，其中78例與慢性病相關，6例嗆噎窒息，2例頸椎骨折，1例呼吸道阻塞，6例疑似肺炎，3例泌尿道感染，1例氣管內有管灌倒流液體，1例咽喉炎(2個月大孩童)，1例胃穿孔併腹膜炎，1例上消化道出血，1例肋膜炎，1例疑膽道化膿性感染，1例腦室和腦幹出血，1例吸入性肺炎及心肺衰竭，1例腦實質舊出血併外傷性腦挫傷，1例化膿性肺炎，4例待釐清