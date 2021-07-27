鄧超繼2007年《集結號》後暌違13年再演戰爭片《金剛川》。（車庫娛樂提供）

鄧超繼2007年《集結號》後暌違13年再演戰爭片《金剛川》。（車庫娛樂提供）

華語戰爭史詩鉅片《金剛川》即將在台推出，本片由《八佰》管虎、《流浪地球》郭帆、《刺殺小說家》路陽三位中國賣座名導聯合執導，號召《八佰》張譯、《流浪地球》吳京、《美人魚》鄧超等大陸實力派明星演出，故事描述在「抗美援朝」戰爭的最後階段，為了將戰力順利送到前線，中國人民志願軍在敵軍環伺下，誓死捍衛金剛川上的橋樑，片中爆破場面宏大，對同袍情誼的刻劃也相當感人，大陸票房一舉突破48億新台幣，位居2020年大陸票房排行榜第四名。電影首映APP「MAGIC HOUR」將於7／30舉辦《金剛川》線上首映會，只要下載「MAGIC HOUR」APP免費登記，就有機會搶先觀賞《金剛川》。

張譯曾經演出《士兵突襲》、《紅海行動》等不少軍事題材作品，他這次在《金剛川》飾演炮兵排長「張飛」，與吳京飾演的炮兵班長「關磊」有著亦師亦友的深厚情誼，兩人在戲外的感情也非常好。基於角色設定，張飛的外型必須相當瘦弱，運動員出身的吳京因此熱情地要幫張譯減肥，讓他大喊吃不消。張譯表示，拍完夜戲的隔天，早上10點多，吳京就開始奪命連環CALL，要他到健身房鍛鍊，但是因為實在太累了，「結果就是我穿戴好了，到健身房躺瑜伽墊上接著睡覺去。」如果是拍日戲，晚上收工之後，吳京也會準備胡蘿蔔、小黃瓜等「減肥餐」給張譯吃，但是他自己卻在吃牛排和羊肉串，讓張譯哭笑不得。

《金剛川》是鄧超繼2007年《集結號》後暌違13年再演戰爭片，而且很巧合的兩次都是飾演連長，他在本片飾演工兵連長「高福來」，任務就是指揮士兵修橋。不幸的是，《金剛川》開拍時，鄧超才剛演完《我和我的家鄉》，而他為了該片的商人角色特別增肥15公斤，但是連長不能是一個大肚腩的胖子，鄧超說：「所以非常時期就開始了。」他透露，他基本上是「吸著肚子」演的，也沒有什麼特別的減肥秘訣，就是「少吃」，加上在悶熱的森林裡演戲，每天都會背著一身汗，「那個熱可以讓你瘦得快。」

中國過去拍過不少以抗美援朝題材的電影，但是重點都放在大規模的戰役上，而這次拍《金剛川》，管虎想把目光投向那些主戰場之外的普通士兵，像是張譯和吳京飾演的張飛和關磊，他們身為炮兵，主要的任務就是用高射炮對抗美國軍機，掩護工兵修橋，「他們其實面對的並不是真的敵人，而是空中隨時的敵機襲擊。」而他們的犧牲往往也不為人知，管虎希望藉助《金剛川》替這些人立傳，「這也是這部電影的價值所在。」《金剛川》8月6日將於GP＋線上影音、中華電信MOD、HamiVideo同步獨家首播。