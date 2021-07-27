疫情警戒調降有條件開放餐飲內用，台南市政府也為此推動「餐飲防疫內用標章」計畫，市長黃偉哲27日視察永華國民運動中心星巴克門市及永記魚丸店，了解業者的防疫措施後，發給2家業者「安心內用標章」，希望藉由標章認證提減少民眾的疑慮，讓消費者能安心用餐。

黃偉哲表示，今日是降級第一天，特別來瞭解市府委外經營的國民運動中心及附屬咖啡廳門市的狀況，並張貼第一個安心內用餐飲標章。這個標章讓店家對社會有責任，也代表市府認證過，若認證過的店家沒有遵循或有投機取巧的情形，市府也會不定期地稽查，期望能提供民眾安全的用餐環境，同時也希望業者自律，全市有3萬多家的餐飲業，需要大家攜手努力，齊心做好防疫，才能維持正常經濟活動及民眾的安心消費環境。

黃偉哲還說，餐飲業開放內用應符合「餐飲業防疫管理措施指引」，餐點則以個人套餐為主，不共食，為減少人與人接觸防疫，並鼓勵使用行動支付，各項防疫措施的目的，在確保餐飲從業人員與民眾自身與家人的健康，避免新冠肺炎群聚感染。

市府經發局長陳凱凌指出，今天視察統一星巴克門市時，發現從業人員除戴口罩及戴眼罩外，用餐環境也維持良好通風，不同桌的顧客亦保持1.5公尺以上間距，同桌者則採梅花式安排座位或使用隔板且不併桌，均符合相關防疫規定。

經發局進一步說明，餐廳內用防疫措施指引，有人流需以總座位人數1／2管制、餐飲從業人員健康管理、餐飲從業人員衛生行為、餐飲以所環境清潔消毒、顧客用餐管理、顧客用餐管理及餐飲場所出現確診者應變措施等6大措施，後續也會搭配中央於7月26日後的防疫政策滾動檢討。

經發局為提供民眾安心用餐依據，推動「餐飲防疫內用標章」認證，由店家自主申請，填具申請書或google表單及落實餐飲環境各項防疫措施，向該局提出申請，經審查通過後核發認證標章，希望讓民眾看到標章就能安心。