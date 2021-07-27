為振興疫後觀光，基隆市政府推動智慧旅遊服務，即日起至9月29日舉辦觀光行銷活動，首波串連40家在地觀光業者，以QR code方式，製作商品抵用券，推出買千送千限時、限量優惠，同時只要持有施打第一劑疫苗證明並達14天者，也能參與限定優惠活動。

基隆市6月27日首度「＋0」至今剛好滿一個月，基隆市長林右昌表示，今天也沒有新增本土確診個案，感謝市民一同努力防疫，他說，警戒正式降至二級，政府應該帶大家回到正常生活，其中最重要的三件事，包括做好個人防疫工作，施打疫苗，地方政府則要負起責任，做好場所的防疫管理，這是非常重要的關鍵。

林右昌進一步指出， 歡迎大家在降級期間來到基隆「溫柔友善的消費及出遊」，也希望大家遵守防疫規定，不要來搞破壞，一同合作逐步讓生活邁向正軌。

市府為振興疫後觀光，舉辦「海派浪漫 基隆Go Shopping」行銷活動，推出智慧觀光旅遊服務，首波串聯40家在地觀光業者，並推出抵用券買百送百、買千送千限時、限量優惠活動，同時民眾只要持有已施打第一劑疫苗證明並達14天，也能參與其他優惠活動。

觀光及城市行銷處長曾姿雯處說，民眾只要在線上購買「海派浪漫商品抵用券」，就能取得一組QR Code，再到線下實體店家，憑著QR Code進行消費折抵，除了能達到零接觸，更能提升便利性，而這次合作的店家種類多元，包括美食、伴手禮、住宿、交通及景點5大類型。

觀銷處補充說明，「海派浪漫商品抵用券」今天開賣，首波推出買一送一的活動，只要花100元，就可以換得價值200元的消費券，且無購買上限，買百送百、買千送千，讓現金2倍放大，此外，市府也加碼推出「海派刮刮樂」活動，豐富獎項包含線上電子折價券，最高7折起。