無居留證外籍人士 仍無法登記疫苗意願 14:352021/07/27 中時 王家瑜 、 劉宗龍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 無居留證外籍人士，仍無法登記疫苗意願。圖為民眾接種疫苗。（劉宗龍攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內疫苗人口覆蓋率逼近3成，但目前公費疫苗預約平台僅開放以身分證或居留證號登記，沒有居留證的外籍人士被排除在外，中央流行疫情指揮中心表示，正在進行改版，完成後會再對外說明。 指揮中心發言人莊人祥說明，目前疫苗預約系統正在進行改版，未來如果有開放外籍人士登記的政策修改完成，將再對外說明。 疫苗接種意願登記14時起再開放 新增高端可選 今起降級、嚴管邊境 疫苗通行證暫不考慮 #外籍人士 #登記 #疫苗意願 #新冠肺炎 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 長者確診數下降 柯文哲坦言頭痛：新冠肺炎變成偏向年輕人的病 16:282021/07/27 生活 疫苗配送數量減半 新竹縣擬降載施打 15:122021/07/27 生活 捷克政府宣布 贈3萬劑疫苗給台灣 03:382021/07/27 國際 高虹安籲疫苗護照超前部署 提前為邊境解封做準備 13:152021/07/27 政治 疫苗早該混打 醫：時間點抓錯恐陷大災難 11:072021/07/27 生活 苗栗縣獲發第4輪疫苗減量 將暫停大型接種站、診所預約 15:452021/07/27 生活 疫苗登記可選高端了 鄉民曝實測結果喊話這2人 15:492021/07/27 生活 不必等簡訊 直接上網預約疫苗就可以 144萬人有機會 10:442021/07/27 生活 單日接種29萬人創新高 接種後死亡事件新增5人 14:292021/07/27 生活 今開放第4輪疫苗預約 藥師意外發現一個重大問題 08:052021/07/27 政治 莫德納疫苗爆生產出問題 南韓緊急更改接種計畫 09:292021/07/27 國際 生活熱門新聞 疫苗接種意願登記14時起再開放 新增高端可選 - 生活 桃園新增6本土 足跡有1路公車、商行 - 生活 不必等簡訊 直接上網預約疫苗就可以 144萬人有機會 - 生活 疫苗登記可選高端了 鄉民曝實測結果喊話這2人 - 生活 桃園增6確診 5人與特殊交友圈有關 累計36人染疫 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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