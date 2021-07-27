國內疫苗人口覆蓋率逼近3成，但目前公費疫苗預約平台僅開放以身分證或居留證號登記，沒有居留證的外籍人士被排除在外，中央流行疫情指揮中心表示，正在進行改版，完成後會再對外說明。

指揮中心發言人莊人祥說明，目前疫苗預約系統正在進行改版，未來如果有開放外籍人士登記的政策修改完成，將再對外說明。