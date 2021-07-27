河南鄭州因暴雨災情慘重，各界慷慨解囊，天王周杰倫與老婆昆凌也出席在鄭州市紅十字會的捐款名單上，兩人同心捐出300萬人民幣（約台幣1316萬元）。事實上，周杰倫為善不欲人知，早在一個多月前，台灣新冠肺炎疫情三級警戒時，他就低調捐出了400萬元，為防疫項獻一己之力。

據了解，周杰倫一直默默地幫助社會上需要幫助的人，日前不僅捐出200萬元台幣給新北市雙和醫院，建製兩間負壓病房，也捐款100萬至天使心家族基金會，幫助身心障礙孩子，以及捐款100萬台幣至東森幼幼基金會，幫助因疫情衝擊而失去工作的單親家庭。

網友列出他除了連續12年來，透過富邦慈善基金會幫助偏鄉學童，捐款3000多萬元之外，每逢重大天災人禍，他都會抛磚引玉捐助弱勢，像是過去八八風災捐款200萬、高雄氣爆捐款200萬予因公殉職的警義消撫恤。

去年新冠疫情爆發後，他分別捐款200萬元給華山基金會、中國信託基金會「點燃生命之火專案」。他也跟昆凌一同捐出300萬人民幣至湖北慈善總會。光是這些已曝光的善舉就有7000多萬，再加上未曝光的小額捐款，粗估他出道以來，至少捐款上億元。