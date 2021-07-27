今天在大聯盟場上天使以6：2擊敗洛機，此戰先發投手大谷翔平表現出色，他總計投7局被敲5安失1分，送出5次三振，自責分率3.04，也拿下本季第5勝，另外在打擊和跑壘上他也有不錯的表現，他於首打席就敲出帶有1分打點的安打，還發動盜壘，並跑回本壘得分。

在短短一局接近20分鐘的時間他就完成投球+安打+打點+盜壘這一連串的事情，無愧「二刀流」的響亮稱號，這也讓他再締造一個大聯盟罕見紀錄，那就是同一時間投球且敲安打，還貢獻打點及盜壘，這真的相當不容易，而此紀錄由雙城提安特(Luis Tiant)在1970年4月26日達成，已相隔51年。

#Angels Shohei Ohtani is also the first pitcher to have a hit RBI and stolen base in an American League ballpark since Minnesota's Luis Tiant on April 26 1970 vs. Detroit. — Matt Birch (@MattBirch12) July 27 2021

而雖然今天沒有全壘打，打擊也僅4支1，但在短短時間締造的紀錄也讓外國媒體紛紛讚嘆，美國《洛杉磯時報》記者在推特上說：「比賽開始只花20分鐘，他做了這些事。」《FOX》體育則表示：「大谷翔平在短短15分鐘內就做到了這些，你做過嗎？」

而你以為紀錄就沒了嗎，此戰大谷翔平還創下多項紀錄，上一次在天使主場投球且盜壘成功的球員是知名終結者萊恩(Nolan Ryan)，他在1972年10月4日對戰運動家時達成，大谷翔平則是相隔49年再創下此記錄，也是天使隊史首位達成的選手，非常不容易。

Shohei Ohtani is the first #Angels pitcher to steal a base since Ismael Valdez on June 8 2001 at Dodger Stadium.



He's the first Angels pitcher to steal a base at home since Nolan Ryan Oct. 4 1972 vs. Oakland — Matt Birch (@MattBirch12) July 27 2021

目前大谷翔平在投球表現上拿下5勝1敗，要不是天使牛棚表現太糟，他其實有機會多拿幾勝，而今天他再次完成一項成就，在本季80局的投球中成功拿下第100次三振，創下生涯新高。打擊部份336個打數有93支安打、35發全壘打，貢獻76分打點，打擊率是.361。