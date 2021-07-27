2020東京奧運，中華代表隊拳擊選手陳念琴今（27日）下午迎戰義大利選手卡莉妮（Angela Carini），陳念琴以3比2晉級，闖進女子69公斤級前8強。陳念琴的父親接受訪問時難掩雀躍心情，他說「真的很開心，女兒很棒是馬祖的驕傲！」

24歲女將陳念琴來自馬祖，在女子69公斤級首戰迎戰義大利選手卡莉妮，兩人無論年紀、身高都相當接近，陳念琴頂住壓力最終以3比2晉級8強。

據悉，陳念琴老家在馬祖，本來在馬祖訓練角力，被擔任警察的叔叔發現有練拳擊的天分，便一腳踏入拳擊訓練的領域，隻身來到台灣訓練。

陳念琴的父親說，全家人一起收看直播替她加油，過程中相當緊張，但是看到比賽結果出爐，至今還是難掩雀躍，「真的開心到說不出話來。」

陳父也說，女兒的表現非常棒，是馬祖的驕傲，親朋好友都聚集在一起替他集氣，未來的比賽一定會再接再厲，全家人都是她的支柱。