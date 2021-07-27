台中市▲針對前竹區段徵收座談會的警民衝突事件，土盟成員今天到台中地檢署，控告台中市長盧秀燕涉嫌瀆職，員警涉嫌妨害自由、傷害等罪嫌。（陳淑芬攝）

台中市府今年4月14日在烏日舉辦前竹地區區段徵收座談會，土盟等公民團體到場抗議發生衝突，成員林金連昏迷送醫，台中市警局逮捕3人，依妨礙公務罪嫌送辦4人。土盟成員今天下午到台中地檢控告台中市長盧秀燕涉瀆職、員警涉妨害自由等罪嫌。台中市府地政局回應表示，該都市計畫及區段徵收過程皆依法辦理，座談會是尊重地方意見，也呼籲民眾遵守社會秩序；台中市警局也指出，全案已進入司法程序，由檢察官偵查中，警方尊重民眾訴訟權。

對此，台中市府地政局表示，該都市計畫及區段徵收過程皆依法辦理，尊重司法機關判決，並呼籲民眾遵守社會秩序；台中市警局指出，全案目前已進入司法程序，正由檢察官偵查中，警方尊重民眾訴訟權。

台灣土地正義行動聯盟今天下午2時到台中地檢提告，批評台中市府在烏日前竹區段徵收案，違法不辦理環評、涉及偽造文書、自行擴大徵收面積、並逾3年保留徵收期限、遭監察院糾正。台中市府為彌補行政程序重大瑕疵，在土地徵收程序完成後，今年4月14日重新擬定新的都市計畫，再次嚴重違反程序正義。

土盟強調，警方在會議「結束」，土盟成員已不能妨礙公務之時，未依集遊法舉牌，竟將土盟成員周玲燁、張金城、李蔚慈逮捕拘禁。事後，栽贓土盟成員傷害警員，將相關4人依妨礙公務罪嫌移送。

土盟強調，警察本應維護法律，但台中市警局卻帶頭違法暴力，土盟控告台中市長盧秀燕瀆職、烏日分局保安組長鄭凱豪等員警則涉嫌妨害自由、傷害及誣告等罪嫌，並要求台中市府及市警局嚴處執法過當員警。

台中市府地政局則回應表示，該都市計畫及區段徵收過程皆依法辦理，座談會是因現行都市計畫及區段徵收作業面臨老樹原地保留、安置街廓增設道路、地方宗教信仰中心遷建事宜等議題，聽取尊重地方民眾陳訴意見，以切合地方需求。