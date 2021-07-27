成人們進入社會後，就與「寒暑假」正式告別了。如果你也想要在八月期間，為自己打造一個舒壓的假期，不如來看看Netflix公布的8月亮點片單，讓下班後、假日的生活既過得更為充實！

【台灣強檔電影上線】

台灣電影《當男人戀愛時》劇照。（金盞花大影業提供／黃慧雯台北傳真）

《當男人戀愛時》（8/20 上線）：〈浪子回頭〉MV導演殷振豪首度執導劇情長片《當男人戀愛時》即創下多項票房紀錄，由影帝邱澤和影后許瑋甯組成的 CP 更是擄獲許多觀眾的心，這部堪稱2021上半年最夯的國片接下來也能在 Netflix 觀賞了！

《我沒有談的那場戀愛: 導演剪輯版》（8/1 上線）：《誰先愛上他的》導演組合徐譽庭、許智彥新作《我沒有談的那場戀愛》找來吳慷仁、艾怡良、傅孟柏、9m88 跳脫形象演出笑淚交織的愛情故事，這次於 Netflix 上架的版本更是獨家導演剪輯版！

《親愛的房客》（8/15 上線）：鄭有傑導演睽違五年新作《親愛的房客》獲 2020 年金馬獎多項提名，莫子儀更憑動人演出拿下首座金馬影帝；本片故事觸及同性戀、安樂死、收養等多個社會議題，細膩的敘事手法引發觀眾廣大迴響。

【亞洲愛情故事】

《海岸村恰恰恰》海報。（Netflix提供／黃慧雯台北傳真）

《海岸村恰恰恰》（8/28 上線）：由《Start-Up：我的創新時代》金宣虎飾演的失業男子，居住在小漁村，總是熱情地幫忙村民；《輔佐官-改變世界的人們》申敏兒飾演才貌雙全的牙醫，在人生的十字路口決定搬到同一個村莊，《海岸村恰恰恰》是講述兩人在那裡相遇的故事。

《Last Madame》（8/6 上線）：榮獲 2020 年釜山影展「亞洲內容獎」最佳戲劇的《Last Madame》，集結台灣男模出身的周家漢、新加坡演員白薇秀、香港演員溫家偉等人主演，大尺度的情慾戲和限制級故事情節也相當吸睛。

《需要浪漫》（8/10 上線）：泰劇《需要浪漫》翻拍同名經典韓劇，由新生代男星 New（中文名：​​鄭明心）及當紅女星 Pancake 主演。故事講到在時尚產業擔任行銷總監的33歲女主角，成功塑造強悍且高標準的職場強人形象，在歷經幾段挫敗的戀愛後，她早就放棄談感情的念頭，男主角則是26歲的年經音樂作曲人，在七年旅外生活後歸國。兩人在童年時期曾住一個屋簷，再次相遇之後擦出愛的火花。

【暑期歐美動作鉅片】

《護女煞星》劇照。（Netflix提供／黃慧雯台北傳真）

《護女煞星》（8/20 上線）：《護女煞星》導演布萊恩安德魯門多薩曾擔任《極限救援》的攝影師和製作人，及在《邊境爭霸》負責監製，本片是他首部劇情長片，也是他和演員傑森摩莫亞再度合作。《護女煞星》電影講到愛家男子庫柏誓言要向製藥公司討回公道，因為該公司將一種有望救命的藥品下市，害他罹癌的妻子因此過世。但庫柏對真相的追尋卻令自己和女兒瑞秋陷入險境，遭遇致命殺機，他隨即將目標轉為尋求報復，力圖保護僅存的家人。

《厄運假期》（8/13 上線）：《厄運假期》導演費迪南多奇托菲洛馬里諾曾參與《以你的名字呼喚我》、《窒息》幕後工作，由《天能》約翰大衛華盛頓、奧斯卡最佳女配角艾莉西亞維坎德主演。

《厄運假期》故事是在希臘度假時，美國觀光客貝克特遇上一場意外災難，隨後竟莫名成為被追緝的目標。為了保住小命，他被迫展開逃亡，緊急跨越大半個希臘，想到美國大使館去證明自己的清白。執法機關緊追在後，再加上政治紛擾攪局，情勢越來越緊張，讓貝克特逐步深陷危險的陰謀之網。

《意外真相》（8/6 上線） ：動作驚悚影集《意外真相》描述一名已婚男子原本生活美滿，一場發生在特拉維夫的神秘肇事逃逸卻突然奪走了太太的性命，他的人生也隨之天翻地覆。悲痛又不解的他奮力追查逃往美國的殺妻兇手，並在前女友的協助下，揭開愛妻的驚人真相以及她深埋的秘密。

【NETFLIX 打造原創喜劇】

《叫她系主任》劇照。（Netflix提供／黃慧雯台北傳真）

《叫她系主任》（8/20 上線）：《叫她系主任》為《冰與火之歌：權利遊戲》知名搭檔大衛班紐夫與DB魏斯全新作品，由亞曼達彼特擔任編劇及節目統籌，金球獎視后吳珊卓以及傑伊杜普拉斯（《透明家庭》）領銜主演。談到金智允博士剛當上名校彭布魯克大學英文系的系主任，正努力適應新職務。身為英文系有史以來第一位女性主任，也是學校裡少數的非白人教職員，智允面臨種種特殊的挑戰，必須一一設法克服。

《親親小站 3》（8/11 上線）：人氣青春校園電影《親親小站》邁向最終章，原班卡司都將回歸！過完這個夏天，艾兒就要上大學，而她面臨人生中最艱難的抉擇：要跟著她的天菜男友諾亞搬到美國另一頭，或是要實現她一路走來的承諾，跟死黨小禮一起讀大學呢？她得傷哪一個人的心？

《男神養成記》（8/27 上線）：《男神養成記》以 1999 年的經典青春電影《窈窕美眉》為本，重新構思劇情，由《辣妹過招》導演馬克華特斯執導。現代版的故事由 TikTok 網紅艾蒂森蕾和《眼鏡蛇道館》坦納布坎南主演，講述擅長大改造的人氣少女接下挑戰，要將全校最不起眼的廢柴改造成舞會上最耀眼的王子。

【人氣電玩、漫畫改編動畫】

《獵魔士：狼之惡夢》。（Netflix提供／黃慧雯台北傳真）

《獵魔士：狼之惡夢》（8/23 上線）：Netflix 改編全球知名遊戲《巫師》打造「獵魔士」宇宙，繼全球熱門真人版影集之後，即將公開前傳動畫電影《獵魔士：狼之惡夢》，一揭傑洛特的傳奇導師維瑟米爾的故事。

《魔物獵人：公會傳奇》（8/12 上線）：全球擁超高人氣的卡普空遊戲《魔物獵人》這次與 Netflix 合作推出全新 3D 動畫影集，忠實呈現電玩中的世界，故事以曾在《魔物獵人 4》、《魔物獵人世界》出現過的角色艾登為主角，講述他成為獨當一面的獵人之前的故事。

《通靈王》（8/9 上線）：經典漫畫《通靈王》全新動畫影集由《七大罪：戒律的復活》古田丈司擔任導演，Bridge 製作動畫，包括阿彌陀丸、恐山安娜等角色都將由舊版動畫聲優回歸演出。

《伊甸星原》（8/26 上線）：《伊甸星原》為導演石平信司繼《魔導少年》之後，再度執導改編真島浩的同名漫畫作品，動畫製作由 J.C.STAFF 操刀。

《Heven’s Feel》劇場版系列動畫（8/6 上線）：此是 ufotable 根據 TYPE-MOON 熱門遊戲《Fate/stay night》第三條路線所改編，共有三部曲《Fate/stay night [Heaven's Feel] I. 預示之花》、《Fate/stay night [Heaven's Feel] II.迷途之蝶》、《Fate/stay night [Heaven's Feel] Ⅲ. 春櫻之歌》。故事談到間桐櫻每天都會替衛宮士郎做飯，兩人共同度過平和的日子，但是「聖杯戰爭」的開始打破了寧靜的生活，士郎決定和召喚來的從者聯手加入戰爭，但卻發生巨大的錯位導致事件產生歪曲。