中光電（5371）27日下午召開線上法人說明會，公佈第二季財報。總計第二季合併營收為116.5億元，雖然受到供應鏈與航班、貨櫃短缺干擾，仍較第一季成長16％，並較去年同期成長10％。合併毛利率較前一季之16.5％增加1.9％至18.4％，主要係營收增加及廠稼動率提升所致，較去年同期之18.5％則略減0.05％。合併營業淨利為3.86億元，較第一季大幅成長391.6％，並較去年同期成長20.7％。合併稅後淨利為5.52億元，較上一季成長51.8％，並較去年同期成長5.1％。歸屬母公司股東之淨利為5.48億元，比上一季成長41.9％，年減0.6％，基本每股盈餘為1.4元。

今年上半年合併營收為216.73億元，在兩大產品線營收皆較去年增加帶動下，年成長14％。在稼動及廠效率雙升下，上半年合併毛利率略增至17.6％，合併營業利益為4.64億元，較去年同期大幅成長256％。合併稅後淨利9.15億元，年成長96％。歸屬母公司股東之淨利則為9.35億元，較去年同期成長68％，上半年以加權平均流通在外股數計算之每股盈餘為2.32元，以期末股數計算之每股盈餘則為2.39元。

針對節能產品第三季營運，總經理林惠姿表示，TV／PID旺季需求出貨量增加將帶動平均出貨單價攀升，但整體海運缺櫃問題尚未舒緩，NB出貨將呈現上揚走勢但亦有缺料疑慮，故預估節能產品整體出貨量將季增一成左右。

針對加碼投資越南二廠計畫，林惠姿說明，為因應客戶需求成長，將取得越南巴地頭頓省富美3特別工業區之土地使用權以建置越南二廠，目前計畫於2021年底前動工，最快將於2023年上半年量產，初期業務以生產、製造、銷售TV LCD模組及其零組件為主，預期新廠擴建後，將可滿足客戶未來新訂單成長規劃，此外也將擴展當地新客戶，並逐步整合越南生產製造基地。展望2021年營運發展，在TV／PID以及NB需求增加挹注下，林惠姿看好今年整體出貨量將有20％左右成長。

展望第三季，總經理陳士元預期整體出貨量可望較第二季成長一成左右。有關影像產品下半年營運發展，陳士元表示，封城伴隨之居家辦公與遠距教學刺激著家庭投影消費市場需求，4K超短焦家用激光電視和短焦高亮度專業影音應用持續升溫，影像產品團隊將藉由強化智能 AIOT 和遊戲功能以擴展家庭產品組合及掌握Hybrid趨勢，並將與策略客戶合作，共同開發後疫情時代的新產品。雖然下半年缺料問題使得供需仍具挑戰，但影像產品事業群將透過積極的管理以提升效率並創造獲利，預期今年整體出貨量仍可望成長10～20％。