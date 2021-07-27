今天是疫情警戒降第2級的第一天，新北市長侯友宜仍呼籲，希望大家不要因為降級心情就放輕鬆、防疫就疏忽了。今天看到市場人流管控很好，都以防疫優先，謝謝大家的努力。

直播》新北＋4開放餐廳內用有譜，侯友宜最新說明。

新北市今天新增4個確診案例，其中三重有2人，一名婆婆陪先生就醫進行篩檢，發現陽性，追查發現她傳染給媳婦，還要釐清感染源。

新莊2人，1人是舊案，父母5月確診，列居家隔離，當時沒有解隔離前再篩檢政策，7月個案要回到職場前篩檢發現陽性。

另一名新莊男性，陪妻子產檢發現確診，PCR值38.6相當高，感染應有一段時間，感染源還在釐清。

侯友宜表示，警戒降2級，這個禮拜是最重要的觀察期，人流、車流絕對是監測指標，若確診控制在個位數，穩穩的控制，就會階梯式做檢討，逐步往好的方向走。他呼籲市民朋友，下班後不要再群聚，造成危險傳播鏈，市府會關注容易群聚的場所。

至於新北市仍未開放餐廳內用，侯友宜表示，必須更加謹慎，要請市民配合。將觀察這禮拜確診RT值、社區篩檢的陽性率、醫療量能及人車流量是不是還是低度活動，這禮拜這些觀察指標再往下走就可以考慮，如果有一點擔心就要另做考量。

目前新北市疫情稍有減緩趨勢，但傳播力仍不可輕忽，侯友宜強調，經多方評估，考量新北為疫情熱區，目前仍應以防疫為重，針對市場及夜市部分，決定維持相同管制措施，並持續依疫情狀況滾動調整。