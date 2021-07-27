被外界譽為「開機女王」的資深媒體人楊月娥，時常在臉書與粉絲分享日常，近來透露從家中的廚餘桶中，發現了與她們生活6年的印傭的秘密，讓她難掩怒火斥責：「遇過更瞎的嗎」。

楊月娥在臉書曬出廚餘桶的照片，表示自己看到當下氣炸，原來是印尼看護以為蓮藕是藥材，竟把蓮藕雞湯的蓮藕和雞肉倒進廚餘，讓她無奈表示：「跟我們生活了6年，我涼拌過無數次蓮藕，煮過幾十次蓮藕雞湯，沒煮蓮藕排骨，還是因為顧及她不吃豬肉，結果她都沒吃」，不禁感嘆：「一個屋簷下，到底還有多少湊不起來的事？你遇過更瞎的嗎？」

楊月娥表示煮飯最難的是各有所好，如何求好兼顧是上市場買菜者的苦，如今發現印尼看護將蓮藕全倒進廚餘桶，坦言無法接受浪費食物的她，看的心裡非常痛，對此，網友紛紛留言：「飲食文化不同，一家人都很難搞定，更何況是外國人呢」、「以前我家外勞不吃隔夜飯菜，當餐沒吃完的全部進廚餘桶」、「一起生活6年，不可能不知道，應該是不想吃才倒掉的，好好溝通吧」。

楊月娥透露陪老公打AZ疫苗，打完後便多喝水及補充維他命C，直到接種12小時過後，老公施打的手臂、肩頸和頭開始悶痛，為了避免影響睡眠，便先吃止痛藥，不過在幫老公按摩舒緩不適狀況時，才發現原來老公是中暑，讓她藉此提醒所有人：「基本症狀不易辨識，最怕對號入座和無病呻吟，打完疫苗的心態很重要，千萬別認真想症狀，否則沒病也會嚇出病來」。

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