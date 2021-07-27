台灣自由車一哥馮俊凱代表我國二度出征奧運，挑戰234公里富士山賽道，在炎熱潮濕環境下仍全力以赴持續奮戰，最終在136公里處畫下句點，26日晚上返抵國門。台中市府運動局長李昱叡代表市長盧秀燕市長表達對馮俊凱的支持、肯定與感謝。

「取得我國唯一一張自由車參賽門票已實屬不易」，李昱叡說，全力奮戰的過程值得嘉許與學習，讓國際見證台灣運動員奮力拚戰與堅持不懈的精神。

運動局表示，我國首位登上世界一級職業車隊的「自由車一哥」馮俊凱，曾為台中創下國內全運會六連霸紀錄，2019年即取得奧運資格，是台中自由車運動員的楷模，也顯現台中培育自由車運動人才的亮眼成果。

馮俊凱與團隊抵達日本後積極備戰，力求為眼前這場艱難戰役做足準備，馮俊凱說，與全球頂尖好手較勁真的很不容易，也感謝隊友的合作與支持。

運動局指出，市府積極推廣自由車運動，台中市近年在各大全國性賽事中奪牌數第一，2019年全國運動會更創13面金牌、8面銀牌與1面銅牌紀錄。

台中擁有全國唯一經國際自由車總會（UCI）認證的木質賽道國際級自由車場，為選手提供最佳的培訓場地，市府將持續扎根基層選手培訓，並爭取全國自由車場地賽等全國性與國際性賽事到台中舉辦，讓各地好手切磋交流。