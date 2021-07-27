中央流行疫情指揮中心今表示，將新增高端疫苗供20歲以上民眾選擇，另也可讓民眾再調整有意願接種的疫苗，得知消息的PTT網友表示，「817聰明的好選擇」、「817通通都給我預約起來」。

指揮中心今（27）日表示，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」將自今14時起重新開放意願登記，請18歲（含）以上尚未意願登記民眾把握機會，儘速完成登記，保障自身權益；另此次開放，將新增接種高端疫苗選項，供20歲以上民眾選擇。

指揮中心說明，此次重新開放意願登記，除新增高端疫苗供20歲以上民眾選擇外，另也可讓民眾再調整有意願接種的疫苗，惟優先處理於7月19日12時前已意願登記者，再接續處理。

對於開放意願登記新增高端疫苗，許多網友在批踢踢留言表示，「我總統投宋楚瑜，不是817」、「817都給我勾起來喔」、「817最驕傲的時刻」、「覺青預約起來」、「勾完戶頭會有1450嗎？」「817聰明的好選擇」、「高端還敢跟AZ、莫德納放一起啊」，還有網友表示，「焦糖哥哥上啊，表現你忠心到了」、「先問焦糖改了沒」。

網友留言。（圖片摘自批踢踢）

網友會點名網紅「焦糖」陳嘉行的原因是，因為焦糖過去力挺國產疫苗不遺餘力，卻自爆自己已經登記施打AZ疫苗意願名單，遭網友砲轟；對此，焦糖18日在臉書上發文表示，身體是自己的，「你想等國產疫苗就等，你想等十月份的德國BNT就等，你想早點保護自己與別人那排到就快去打。」等到高端疫苗19日通過緊急使用授權後，又引發網友湧入焦糖臉書要他「快取消AZ」，焦糖也發文回應：「我的身體我作主，我想打什麼是我的自由」。