防疫宅在家線上教學，家長搶購電腦3C，成詐騙集團肥羊。（民眾提供／盧金足台中傳真）

防疫宅在家線上教學，家長搶購電腦3C，成詐騙集團肥羊。（民眾提供／盧金足台中傳真）

防疫宅在家線上教學 家長搶購電腦3C成詐騙集團肥羊

詐騙集團鎖定疫情期間，遠距教學引發家長搶購「電腦3C產品」，利用臉書拍賣市集等平台以暱稱「灣灣」、「富」刊登二手低價商品，吸引被害人匯款訂購，再以買空賣空不出貨及三方詐騙方式，先誘騙網路買家匯款到合法賣家帳戶，買家收不到商品報警追查，導致賣家金融帳戶遭警示凍結，惡性重大，警詢後依刑法詐欺罪移由彰化地檢署偵辦。

刑事警察局從165反詐騙諮詢平台清查，發現詐騙集團鎖定疫情期間，遠距教學所引發家長搶購「電腦3C產品」，利用臉書拍賣市集等平台，以暱稱「灣灣」、「富」刊登二手低價商品，吸引被害人匯款訂購。

警方指出，以19歲周姓主嫌的詐騙集團，利用買空賣空不出貨及三方詐騙方式，先誘騙網路買家匯款到合法賣家帳戶，買家收不到商品報警追查，導致賣家金融帳戶遭警示凍結。

為將詐欺犯嫌繩之於法，刑事局偵查第六大隊與台中市警察局第三分局共組專案小組，報請彰化地檢署指揮偵辦，19日持彰化地方法院核發的搜索票，前往彰化地區執行搜索並拘提 周嫌到案。

警方在現場查扣手機、存摺簿、金融卡等證物，初步清查被害善意第三方金融帳戶共7個，被害人數19人，犯罪所得18萬7000餘元，警詢依刑法詐欺罪移由臺灣彰化地檢署偵辦。

警方提醒，民眾在網路購物有快速便宜的特性，疫情期間大家都宅在家，更易成為犯罪者覬覦的目標，應注意商品單價是否 低於行情，交易陷阱多，多留意在網路上所接觸的對象是否可靠，網路買賣物品應避免透過 Line、messenger私訊，或其他非官方的交易管道私下交易，注意切勿輕易提供個人帳號給他人，在收受他人匯款之前務必確認款項來源，以免無意間落入「三方詐騙」的陷阱。