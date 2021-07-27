受到新冠病毒殘害，印度經濟在上個財年，就已大幅衰退7.3%。不過，印度市調公司CARE Ratings指出，在農業與工業帶領下，印度本財年的經濟成長率(GDP)增幅，可望上看8.8%至9%之間。

印度本財年GDP成長預估值會這麼亮麗，與前一年比較基期相對較低有關。由於受到第2次封城影響，飯店、餐廳、旅遊、賣場與娛樂等服務行業的復甦力道也大打擊。

儘管印度央行與政府在供應方已釋出諸多政策，但民間需求方無法全力配合下，使得這些措施的有效程度都大打折扣。

而印度農村家庭支出模式，也攸關本財年經濟成長表現。只要避開大暴雨季，沒有歉收問題，收入不受影響下，支出就可順利如常。雖然印度大城市中，可能會看見一些先前被壓抑的報復性需求，但力道應該不會太強，頂多是跟前一年差不多而已。

分析師指出，消費多固然會刺激投資，但關鍵是要有乘數作用才行。

在印度財政赤字方面，本財年預計最多應不會超過名目GDP的8%。另外，因為所有服務項目成本都在增加，再加上原油價格上漲，CPI(消費者物價指數)將還是會保持在6%位置。

若以躉售物價指數來看通貨膨脹，預估印度將會看見兩位數成長。主要是比較基期太低，以及全球原物料普遍上漲所致。相較之下，印度通膨的確是蠻高的，因此在2021年底前要用降息方式刺激景氣的話，市場也認為不太可行。

至於印度本財年不良資產比例預估在1成左右，同時，經常帳將出現赤字，貿易逆差也愈來愈大。同時，外國資金進入印度當地證券市場的投資金額，會比上個財年還要低，預估約在180億到220億美元之間。不過，外匯存底應可在6200億美元到6300億美元之間。