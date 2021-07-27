聯發科(2454)第2季獲利持續登頂，單季每股大賺17.44元，再創歷史新高，毛利率為46.2%，也相較第一季、去年同期成長，聯發科累計上半年每股賺33.65元，已經超越去年全年26.01元，也就是說，聯發科光是上半年就賺贏去年全年。

聯發科第二季營業收入淨額為1256.53億元，季增加16.3%、年增加85.9%，第二季營收較前季增加，主要因5G智慧型手機及各類物聯網裝置動能持續，第二季營收較去年同期增加，主要因5G智慧型手機與WiFi 6市佔率增加與各類消費性電子銷售提升。

聯發科第二季營業毛利為580.38億元，季增加19.6%、年增加97.4%，毛利率為46.2%，季增加1.3個百分點，年增加2.7個百分點，第二季毛利率較第一季及去年同期增加，主要因較佳的產品組合。

聯發科第二季營業利益為288.34億元，季增加42.8%、年增加288.8%，單季營業利益率為22.9%，高於第一季的18.7%，及去年同期的11%。

聯發科第二季淨利為新275.87億元，季增加7%，年增加277.4%，單季本期淨利率為22.0%，低於第一季23.9%，高於去年同期之10.8%，單季每股盈餘為17.44元，第二季淨利與每股盈餘較第一季增加，主要因營收與毛利較前季增加，第二季淨利率較第一季低，主要因前季有一次性的業外處分利益，第二季淨利、本期淨利率與每股盈餘較去年同期增加，主要因本季營收與毛利提升。