財政部台北國稅局表示，營業人若因承租人遲付租金或提前終止租約，依約加收違約金者，應依法開立統一發票報繳營業稅。

依加值型及非加值型營業稅法第1條及第16條規定，在中華民國境內銷售貨物或勞務，應依法課徵營業稅，而銷售額之範圍涵蓋營業人銷售貨物或勞務所收取之「全部代價」，包括營業人在貨物或勞務之價額外收取之一切費用。

營業人出租房屋，因承租人延遲支付租金或提前終止租約而依約收取違約金，同樣屬於銷售勞務在價格外加收之費用，應依規定開立統一發票申報繳納營業稅。

營業人出租不動產因可歸責於承租人事由而加收之違約金，亦屬銷售勞務收取之代價，應列入銷售額，依規定開立統一發票報繳營業稅。若營業人自行發現有漏開發票情事，在未經檢舉、未經稅捐稽徵機關或財政部指定之調查人員進行調查前，請儘速依稅捐稽徵法第48條之1規定，自動向營業所在地國稅局分局、稽徵所補報並補繳所漏稅款及加計利息，以免遭補稅處罰。