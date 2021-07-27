聯發科技今（27）日召開Q2線上法說會，並同步推出全新「迅鯤」( Kompanio )系列行動運算平台新品—迅鯤1300T，擁有強勁計算力、高速網路連接、先進的影音多媒體和遊戲技術，協助終端廠商打造功能強大且輕薄便攜的高端平板電腦，為線上教育、商務辦公、串流媒體娛樂和網路內容創作、遊戲以及AI應用提供卓越的用戶體驗，滿足日益增長的行動運算需求。搭載迅鯤™300T的平板電腦產品近期將在全球上市。

迅鯤系列平台是近年聯發科技在運算晶片領域的重要業務佈局，已受到多家廠商廣泛採用，打造多款全球熱銷的行動運算裝置，包括Chromebook筆記型電腦以及平板電腦等。

聯發科技迅鯤系列行動運算平台，以具有超強能量、超快速度和巨大體魄的大魚「鯤」來命名，寓意其擁有強勁的運算能力，為設備提供堅實的算力基礎。在行動運算晶片領域，迅鯤系列平台將憑藉強勁的運算力和超低功耗的優勢，提供給用戶行若遊魚般的暢快體驗。

聯發科技智慧多媒體事業部總經理曾寶慶表示：「滿足遠端辦公和多媒體娛樂的行動運算裝置已成為新的市場需求焦點，聯發科技積極佈局多元化產品，將運算、通訊、多媒體、AI、遊戲、無線連網等多領域技術優勢整合到迅鯤™系列平台上，協助廠商設計具有強勁性能、輕薄且長效續航的平板電腦等個人運算產品，為使用者帶來創新的功能和卓越的體驗。」

迅鯤1300T晶片以台積電的6奈米製程打造，採用Arm Cortex-A78和高能效核心Cortex-A55組成的八核架構中央處理器，繪圖處理器採用高性能的九核Arm Mali-G77 MC9，不僅提供強勁性能，還針對熱門遊戲提供高幀率 (影格率) 模式，無論是辦公還是遊戲競技，都能提供出色的性能與續航表現。迅鯤1300T整合了聯發科技獨家技術AI處理器APU，擁有高能效的AI算力，為終端智慧語音和視覺應用提供了強大AI驅動力。

迅鯤1300T具備先進的5G技術，可支援5G Sub-6GHz全頻段和5G雙載波聚合、5G+5G雙卡雙待功能，配有5G高鐵、5G電梯等場景模式，讓用戶可全場景暢享高速5G網路。結合聯發科技5G UltraSave省電技術，可進一步降低5G通訊功耗，從而延長終端裝置的電池續航。

在影音多媒體方面，迅鯤1300T不僅支持多場景HDR10+與AI圖像畫質增強（AI-PQ）技術，還支援晶片級濾藍光的聯發科技護眼引擎和兩個高畫質顯示幕的跨屏顯示，無論是工作、影音娛樂、遊戲還是瀏覽網頁，都提供使用者更優質的視覺觀感。迅鯤1300T支援晶片級單幀逐行Staggered 4K HDR影像技術，從影像錄製、編碼、存儲、解碼到播放，全程均支援HDR，帶來無與倫比的4K影音創作體驗。

迅鯤1300T晶片的特性還包括：

＊臻彩顯示：支援120Hz高更新率的WQXGA（2560×1600解析度）顯示和智慧動態幀率 (影格率) 技術，以及HDR10+標準。搭載聯發科技晶片級畫質增強引擎和護眼引擎，不僅提供高品質的流暢畫質，還能關愛視力健康。

＊旗艦影像：支援1.08億像素拍照和多鏡頭組合，4K 60fps影像編解碼，晶片層的單幀逐行Staggered 4K HDR影像攝錄、多景深智慧對焦、AI串流媒體畫質增強等技術，為拍照、影像拍攝、直播等創作提供卓越的技術支援。

＊智悅語音：支援AI智慧語音助手，具備超低功耗語音喚醒（VoW）功能。內建多款音效框架，可實現無損音訊解碼和多頻道音訊輸出，打造身臨其境的視聽體驗。

＊暢快遊戲：搭載聯發科技 HyperEngine 3.0遊戲引擎，從遊戲網路、操控、性能功耗、遊戲畫質等多方面進行深度優化，讓玩家在遊戲中先發制人。

＊高速連網：支持5G Sub-6GHz全頻段和雙載波聚合，Wi-Fi 6以及藍牙5.2，無論是蜂窩網路還是無線寬頻，都可實現全場景的高速連網。