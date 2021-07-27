警方去年11月在桃園機場查獲500多公斤K他命毒品原料。（圖／刑事局提供）

警方在梁姓主嫌住處查扣519萬現金。（圖／刑事局提供）

10億K毒走私案 刑事局溯源逮金主扣500萬現金

刑事局等單位去年11月間，在桃園機場外的停車場，逮獲負責領貨的王姓主嫌、貨運司機等人，現場起出K他命原料「三級丁氧羰基去甲基愷他命」，總重約700公斤，毒販企圖夾帶闖關，警方經過追查，向上溯源，今年2月查獲梁姓金主、王姓聯絡走私者，近日依違反《毒品危害防制條例》移送桃園地檢署偵辦。

警方去年底查獲700公斤先驅原料，預計可製成560公斤K他命，若流入市面，黑市價格超過10億元，幕後金主毒害國人身心健康，必定要繩之以法，經過3個月追查，今年2月間持搜索票，兵分19路，拘捕梁嫌等人到案，當場查扣台幣519萬元、手機15支等證物，後經多次行動，共查獲主嫌、運毒司機、報關行、物流及倉儲等22人到案。

34歲梁姓金主是幕後操盤手，曾在物流業待過，熟知報關、物流、倉儲等流程，並以內神通外鬼的方式，掩護毒品闖關，再企圖販售牟利。

刑事局表示，警方「截毒於關口」，查獲巨量多製毒原料，並向上查獲毒品走私集團成員共計22人，宣示政府強勢執法及全力掃除毒品危害之決心。

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