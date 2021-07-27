【LIVE直播】北市緩解封「防疫鬆緊度」怎麼調？柯文哲最新說明｜2021.07.27

新冠肺炎疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心今公布國內新增17例新冠肺炎病例，分別為16例本土及1例境外移入，確診個案中新增1例死亡。其中有5例來自台北市，而今日為警戒降級的首日，目前台北市仍未開放餐廳內用，而未來防疫「鬆緊度」該如何調整？柯文哲將在記者會中進行說明。

柯文哲提到今日新增的1例死亡，他指出最近正重新檢查過去美國的疫情資料，他們在4、5月的期間也有高達6%的死亡率，而接下來都有所下降，目前到了1.79%；回頭看台灣，可以看出來，疫情剛開始的時候死亡率都會比較高，隨著時間拉長，應該都會有所改善，目前北市的醫療量能也都足夠，相信未來台灣的死亡率都會有所改善。

關於中元普渡，柯文哲表示，繞境、普渡等活動都太過群聚，基本上不開放，而其餘活動只要維持室當的防疫，目前規定室內50人以下、室外100人以下為主，如果有超過人數必須另外申請，市府會再檢視相關的防疫規劃是否到位。