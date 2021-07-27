新竹縣27日新增一名確診者案15701，為住在竹北市的30多歲男性，為新北市確診個案15604的接觸者，據了解為特殊交友圈傳播，與確診者案15604曾在台北市接觸，新竹縣政府也立即匡列其室友4人，採檢目前均為陰性。

案15701與4名友人在竹北市共同租一棟透天厝居住，並與另名男友人住同房，其餘3人則有各自獨立房間。案15701在18日曾前往台北市，與先前確診者案15604在同個地方用餐，接觸超過2小時，後得知15604有相關症狀，21日起就在家自我隔離。

然而15604在22日確診，案15701隨後也接到居家隔離通知，當時採檢為陰性，25日開始咳嗽，且症狀未改善，26日居家快篩為陽性，因此通報衛生局送醫，再次PCR採檢後確診。

新竹縣長楊文科時隔多日，再度舉辦疫情記者會直播，他指出，全案匡列4名接觸者並採檢，同房室友安排到防疫旅館居家隔離、3人自主健康管理，4人採檢結果都是陰性。新竹縣環保局也完成周邊環境消毒。

楊文科表示，桃園市26日公布的2確診個案，為寶山鄉某科技業的外包廠商，一共匡列145人，其中16人居家隔離、40人自主健康管理、89人自主健康監測。

楊文科說，防疫期間很多假消息在網路傳播，例如有人說哪裡可以打莫德納、哪裡還有疫苗，他提醒民眾，消息傳播前要先查證，不要隨意分享、散布，以免觸法，最高可罰3年有期徒刑、併科300萬元罰金。

楊文科也說，假消息造成民眾的恐慌、打擊防疫人員士氣，也由檢警偵辦中，提醒民眾勿以身試法。