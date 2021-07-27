東京夏季悶熱的氣候讓各國奧運選手叫苦連天，美國雅虎體育的專欄作家維特瑟（Dan Wetzel）昨（26）日指出，日本當初提案申請主辦東奧時，稱氣候「溫和」、「理想」，如今卻讓運動員嚐到苦果，砲轟日本欺騙大眾。

This is the finish line of the men's triathlon in Tokyo Olympics during a heat wave. It looked like a battle field. All physicians from all countries were on deck dealing with it. #TokyoOlympics @NYITsportsmed pic.twitter.com/DjOrT7EsJq — Joanne Donoghue (@JoanneDonoghue4) July 26 2021

本屆東京奧運開打以來，不少各國好手都被東京高溫、濕熱的氣候熱到哀哀叫，俄羅斯網球女將帕芙尤申科娃（Anastasia Pavlyuchenkova）24日出賽後明白表示，「我一點也不享受（指天氣）」，當天的天氣讓不少射箭選手、東奧志工、官員熱到暈倒。

根據Time and Date網站資料，東京24日清晨6時的氣溫已經達到攝氏31至32度，濕度達65%，正中午12時的氣溫為攝氏31至33度，濕度為63%。

雅虎體育專欄作家維特瑟昨日撰文指出，周一上午鐵人三項競賽終點線的場景宛如「戰場」，選手們累攤在地上，訓練員趕快上前幫助熱到不支倒地、虛脫的選手，有些選手還被攙扶離場。儘管因應炙熱的天氣，賽事已經提前至清晨6時30分開始，開賽時的氣溫仍達攝氏29度，濕度達67%。

🔥This is the beauty of the #OlympicGames



🇳🇴Norway’s Kristian Blummenfelt wins #gold in the Men's #Triathlon in a time of 1:45:04.



Then throws up given the heat and exhaustion from #Tokyo2020 #Olympics pic.twitter.com/8X6TvDnT5B — #Tokyo2020 (@alimo_philip) July 26 2021

The scene at the finish line of the men's triathlon looked like a battlefield with athletes seemingly overcome by the intense heat in Tokyo. #Tokyo2020https://t.co/O2LhfYbthp — Yahoo Singapore (@YahooSG) July 26 2021

世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）指出，「在極度高溫、潮濕的環境下比賽非常具有挑戰性」，他說出發前往東京之前就知道東京的天氣，「我們聽到、預期這邊的條件會非常艱難，但在你來到這裡親身經歷之前，你都不是真的知道有多麼的困難。」

維特瑟指出這些都是世界最頂尖的選手，「當他們說很困難，就真的很困難。」他說雖然所有選手都面臨一樣的天氣挑戰，並不能說比賽不公平，但作為一名訓練了一輩子、就為了進入奧運場上比拼的選手，一定會期待在最能發揮自己的環境下應戰。

東奧鐵人三項挪威金牌得主布魯門菲特（Kristian Blummenfelt）26日在越過終點線後體力透支倒地，需要旁人攙扶。（圖／美聯社）

他指出日本人不用為了天氣炎熱、潮濕道歉，因為這就是大自然，不過隨著選手們因為天氣萎靡不振，他認為日本確實應該為了說謊、欺騙大眾道歉。

他說日本當初申請主辦2020夏季奧運時，在申請書中稱東京天氣「溫和」、「晴朗」，「這段時間為運動員發揮最佳表現提供了理想的氣候」，「賽事舉辦期間的氣候條件是合理的。」

他在文中反問：「溫和？理想？7月的東京？」

維特瑟說日本一定知道自己在撒謊，「他們住在這裡，沒有一名東京居民會形容仲夏的東京氣候溫和或理想。」

26日各國好手完成東奧鐵人三項賽事後，體力透支倒地。（圖／美聯社）

甚至在2014年東京拿下本屆奧運主辦權後，《日本時報》（Japan Times）一篇專欄還搞不清楚是怎麼回事，當時撰寫專欄的當代日本文化專家懷汀（Robert Whiting）表示，「我曾在仲夏到過馬尼拉、曼谷、雅加達、金邊（Phnom Penh）及新加坡，在我的經驗裡，東京是其中最糟糕的。」

他說能比東京舉辦奧運賽事還糟的地點，他想得到的只有加州的死谷（Death Valley）及非洲之角（Horn of Africa）。死谷過去曾在8月中測到全球百年來最高的攝氏54.4度。

東京夏季氣候炎熱、潮濕，26日不少男子鐵人三項東奧選手在完賽後，體力透支倒地。（圖／美聯社）

東京上一次舉辦奧運是在1964年，當時是在10月舉辦，避開了盛夏炙熱的天氣，不過現在東京氣溫更熱了，現在每年氣溫超過攝氏35度的天數較前一年增加了12天，2018、2020年甚至創下攝氏41度高溫。

他說夏季奧運改為7月底舉行純粹是出自於收視率及收益考量，這項考量尤其適用美國，轉播奧運的電視台不用和美式足球聯賽、大學美式足球賽事比拼收視率。

維特瑟抨擊日本說謊、國際奧林匹克委員會（IOC）假裝沒注意到氣候問題，到頭來都是運動員在付出代價。