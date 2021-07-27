有關最新的振興方案，行政院仍在討論研擬階段，民進黨立委許智傑、何志偉先後喊出要發5倍券、6倍券，對此，民進黨立委蔡易餘笑說，「未來希望升級成界王卷（券）」，意指有10倍的加乘效果。

許智傑26日在臉書表示，行政院近日提及預估9月會將紓困振興特別預算送到立法院審議，最快將在11月推出振興措施。他認為，可以從「振興券」以及「振興券+發現金」兩方向考慮，在單純發振興券的部分，他指出，可以比照去年「振興三倍券」模式，因今年疫情影響範圍更大，提升兌換倍數，例如推出「5倍券」，民眾可以2千元現金兌換1萬元振興券，他也列出這個構想的優缺點。

何志偉今也在臉書喊出發「6倍券、12000元」，主張疫情較去年加倍嚴重，振興也應加倍，去年是用1000元換回3000元，等同振興效果變3倍；眼看疫情持續趨緩，振興券的振興幅度也要加倍， 如果以2000元為單位，讓振興效果變6倍，振興券金額為12000元，且振興券有效期為期一年。

民進黨立委何志偉主張發「6倍券、12000元」。（示意圖／資料照）

蔡易餘今日則在臉書寫下，「三倍卷是夏亞的概念，未來希望升級成界王卷（券）！而且也要那美克星時期的！」引用卡通《七龍珠》的「界王拳」可在短時間內將自己戰鬥力提升至數倍或數十倍。據《ETtoday》報導，蔡易餘受訪時也指出，有人呼籲要發5倍券、6倍券都太小氣，應該要發「界王券」10倍券，對人民要大方才會達到振興的效果。