新冠疫情衝擊全世界，改變人們的生活習慣與既有觀念，近年來，台灣考生歷經疫情帶來的變化，對於校系選擇也有不同想法，使得具有醫療、資訊工程等科技及醫院的大學越來越受歡迎，而亞洲大學積極推動智慧醫療、提升研究量能，更被視為是獲選國際最佳大學百大的主因。

大學指定科目考試今天登場，熱門大學校系的轉變也受到關注，亞洲大學校長蔡進發認為，新冠疫情明顯讓許多考生發現，醫療、資工是亞大培訓人才的重點，且以亞洲大學附屬醫院為基地，結合醫學、健康學院、護理學院與資電學院，全力推動AI科技醫療人才，幫助資電學生跨足醫學工程領域。

蔡進發表示，醫療相關學系的學生懂得運用AI科技，也讓師生在公衛、遠距、智慧及精準醫療等方面足以應付未來智慧時代的需求。亞大創校20年來，已連續8年躋身英國泰晤士報每年5項的國際百大排名；此外，在遠見雜誌今年選出的綜合大學30強中，亞大也位居第12名、私立大學第3，顯見辦學績效受國內外肯定。

亞洲大學附屬醫院院長許永信指出，亞洲大學教師王昭能率領的AI與精準醫療技術團隊，以亞大醫院為場域、結合遠傳電信5G設備及趨勢科技5G網路安全機制，打造出「5G＋AI」的安全智慧醫療環境，就是資工AI與醫療結合的最佳展現，也幫助亞大師生、醫療團隊能運用科技新知幫助病患。

校方強調，亞洲大學附屬醫院也帶動醫療相關學系的學生參加國考，合格率超標且就業力強，近幾年，學校更積極推動智慧醫療、智慧長照等，頗受矚目。

亞洲大學護理學院院長吳樺姍說，配合AI趨勢，護理學院大力開發可幫助防止長輩失智的AI照護機器人、AI智慧病房照護等，且亞大醫院提供護理系學生優渥獎學金，讓學生能安心就學，且畢業後保證在亞大醫院就業，近來護理系畢業生在醫界相當搶手。