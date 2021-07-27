烟花颱風餵飽中部以北水庫，旱災經濟部災害緊急應變小組今日(27)表示，桃園及苗栗燈號從提醒與減壓降為水情正常，台中地區減量供水橙燈降為減壓供水黃燈。調整後，本島僅剩台中(北彰)仍有局部限水燈號，其餘都轉正常。

不過經濟部提醒，離島地區因幾無降雨，仍需審慎因應，故連江地區維持減壓供水黃燈、澎湖維持水情提醒綠燈。

經濟部次長曾文生指出，烟花颱風降雨雖未如預期，但外圍環流仍為中部以北帶來豐沛雨量，統計水庫入流量效益約3.3億噸。石門水庫睽違647天後於24日再次滿庫洩洪，至今日上午7時，蓄水率99％以上近滿庫。苗栗永和山水庫蓄水率預計也要達8成以上、台中鯉魚潭水庫蓄水率100％已滿庫，德基水庫蓄水率55％，持續上升。

由於中央氣象局預估未來西南風影響仍有降雨機會，整體水情將持續好轉，故水情小組決定即日起，桃園地區由水情提醒綠燈轉為水情正常、苗栗地區由減壓供水黃燈轉為水情正常、台中地區由減量供水橙燈轉為減壓供水黃燈。