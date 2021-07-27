【愛傳媒藺奕專欄】過去六十多天，我用文字在愛情和婚姻的路上，堆放大量臨檢用的示警三角錐，今天降級了、報復性消費要開始了，報復性的戀（性）愛肯定衝一波，我得趕緊拿掉隔板、別攔著，路上的男人不是仙、但也不都是鬼。

我和這位靈氣逼人的專業舞者盤小姐認識非常久了，她的父親是瑤族、母親是滿族（所以身分證登記滿族）。當時她在上海、是費翔的舞群之一，2018年費叔正式退出商演，她也展開全新的旅程，經常待在藏區深山裡，身邊只有藏僧和蟲草，像植物一樣過著無性的生活，眼看就要剃髮為尼、準備出家了。

嘿！沒想到她默默讀著我的文章，讀著讀著一開悟居然就嫁了，嫁給長年負責重慶春晚的知名音樂總監，我突然有一種被暗算的感覺，但哥開心啊，I東K兒！

她老公在女歌手周延英失戀時，替新歌《那個人》編曲，沒想到就紅了，歌詞裡：「我戀上一座城，只因為一個人。」簡直是自身幸褔的寫照，定居在重慶、恩愛在重慶，邀我去重慶，重慶是民國的陪都啊，我真他媽想念重慶的鍋、串串、烤魚還有酸辣粉。

愛情跟疫情一樣，經常說來就來，毫無章法。我剛認識妻的時候，完全沒把她放在眼裡，誰教她經常游泳曬得像黑炭、又燙一頭大捲髮，每次約會都好像走到火災現場，不小心一弄哭她，火神的眼淚就上演了。

而且非常幼稚。兒童節還吵著要去六福村，我說妳奶那麽大還好意思過兒童節。

但婚姻就是兩人三腳行，夜深人靜捧手機，妳看熊貓吃竹子、我聽茄子蛋唱愛情你比我想的閣較偉大，底下小狗啃著自己軟軟的小蹄子，一家倆口相視笑得像傻子，幸福其實很簡單。

作者為文學奬得主

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