【愛傳媒左化鵬專欄】人生中第一次吃冰棒，是什麼滋味？看小外孫的表情就知道了。他下個月才滿兩週歲，這是他呱呱墜地後吃冰棒的初體驗，不知他長大後，是否還會記得冰棒奇妙的滋味。

小家伙吃的是紅豆冰棒，水質源於翡翠水庫的新店溪上游，不含色素和防腐劑，它的品牌是「桂山冰棒」，又稱「台電冰棒」。

當年台電在烏來興建桂山水力發電廠，築水壩時需要大量冰塊供應混凝土冷卻系統，水壩完工後，發電廠就將棄置不用的製冰設備，供同仁下班後自製冰棒，或自用或外售，作為員工福利。由於料好實在，甫一推出，就大受顧客歡迎。

如今，在烏來老街，或在碧潭風景區的店家，到處可見「桂山冰棒」，有紅豆、花生、百香果、牛奶、米糕等各種口味，遊客們通常一次買幾十枝，用保麗龍盒裝帶回家，或自用或分贈親友，作為夏日消暑聖品。

日前，我和內人登碧潭和美山步道，下山時，滿頭大汗，買了兩枝桂山冰棒，一吸一吮，沁涼入脾，暑氣全消，吃不過癮，又順便買了各種口味的盒裝冰棒回家享受。

「北台電，南台糖」各據山頭，近年來紛紛推出各式冰品，台灣成了吃冰棒的天堂。看小外孫舔桂山紅豆冰棒，一口接一口，吃得眉開眼笑，兩老也跟著心花怒放。小乖乖，下次外公外婆請你吃台糖的紅豆酵母冰淇淋。

作者為資深媒體人

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