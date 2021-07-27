【愛傳媒張競評論】美國副國務卿出訪大陸前，我接到媒體來訪電話，依據某位曾任外交官員的黨政人士，聲稱臺灣問題應當不會是在會談議題清單上，因為沒有必須立即處理的緊要事項。我聽到當場就笑出來，直接回覆媒體說：「這是完全從美國角度來思考問題，我們許多外交官員與學界人士，其視野焦點與資訊來源，都是只看西方期刊、報章評論與美國官員發言，因此自然會有此想法，但是這種看法絕對不正確也不週延，臺灣問題必然會擺在檯面來談。這不是華盛頓想不想談，就能如願的問題。」

結果被我言中，臺灣問題不但擺上檯面，更被北京定位成「重中之重」。

回想當時受訪後，當天晚上接到媒體記者來電，不斷致歉說我受訪觀點，已被編輯長官刪掉，主要原因是我講的話太令人掃興，同時編輯認為我也不是研究美國與中國外交關係的專家，因此認為我所分析臺灣問題必然會成為議題，恐怕準確度不太可靠。

我當時再度爆笑出來，我跟記者說：「要做此分析不需任何專業服務經歷，或是特定學術背景。要能夠提出此種推估，只需基本常識，再加上將心比心，易位思考。講得再明白些，假若今天是我們在北京主政，臺灣還沒統一，華盛頓動作不斷拼命攪局，請問您要會見華盛頓來客，臺灣問題您是講或不講？」

我不客氣點出：「這更不是華盛頓不去主動提這議題，就可以迴避不談臺灣問題。您們編輯長官用點腦袋，去問問那位幹過外交官的黨政人士，外交部已經對外表示，美方在其副國務卿出訪大陸後，會向我方簡報會談要情，這就足以證明，美方理解臺灣問題是無法迴避之議題，難道這還不夠清楚嗎？」

打著曾任外交官員招牌，跳出來下海搞政治，卻專門講些討好人睜眼說瞎話，卻鬧出此種笑話。為什麼卸任大使能夠在政論節目侃侃而談，擲地有聲鏗鏘有力，為何又有半吊子胡言亂語？唉！講穿還不是因為意識形態主導，讓政治信念迷失自我所造成的。

其實曾經有位鐵桿綠營年輕朋友來找過我請教軍事問題，我開玩笑說，您有必要理解真相嗎？綠營只要專心賣芒果乾，就可以永續執政囉！但對方卻很嚴肅地回答：「老師啊！政治沒有不說謊話，但是在說謊前，我們必須知道真相，才能編織出天衣無縫的謊言。」

想起這個問答，我只能說，傻瓜聲稱兩強交鋒不談臺灣問題，那是將頭埋在砂石裏，連編織謊言最基本原理都不理解啊！

作者為英國博士、中華戰略學會研究員，曾任國軍艦長

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