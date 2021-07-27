哈林捐1.5萬支冰棒 至彰化、高雄警察單位。（哈林工作室提供）

哈林心疼台灣芒果被delta污名，發動購入25公噸玉井愛文。（哈林工作室提供）

庾澄慶今年生日請粉絲吃冰，加碼贈冰慰防疫英雄。（哈林工作室提供）

庾澄慶（哈林）將於明（28日）長尾巴，他表示因疫情今年不過生日，但他將母難日轉化為大愛，捐贈1萬5000支冰棒慰勞警務人員，並採用南部在地小農的愛文芒果，別具意義。

庾澄慶心繫第一線的防疫英雄，除了醫護單位外，非常感謝員警對全民防疫的辛勞！特別透過枝仔冰城代表總經理陳佑昌於昨（26日）捐贈超過15000支冰棒，在地回饋到彰化、高雄兩地警察單位，市價超過60萬元，「看到辛苦的警察帥哥美女們，可以開心吃冰棒消暑一夏，就是我最珍貴的生日禮物啦！」

日前疫情三級警戒時，愛文芒果被Delta印度變種病毒污名化，他也因而決定全力製造芒果製品，並採用台南玉丼的愛文芒果共25公噸，用行動昭告天下：「台灣水果王國不是浪得虛名，掛保證愛文芒果絕對沒問題！一級棒！」

庾澄慶繼月初透過「美德醫療」捐出防護衣、口罩、手套、護目鏡等防疫物資給新北各長照機構，「希望透過加強機構的防疫能力，保護長輩的健康！」他在生日月加碼行善，透過「哈零食x枝仔冰城」將觸角伸至第一線的警察單位，獻上「愛文芒果冰棒」、「楊枝甘露雪糕」、「黑糖植物奶雪糕」、「柴燒桂圓冰棒」，慰勞兩個月來辛勤的防疫英雄們！

此外，他今年開了個人IG「harlemyu_1986」，不時發文、發限動與粉絲互動，還拍影片呼籲大家，「疫情期間在家也要運動！動起來！」他笑說前兩天發現身體某處「突突der」，「不可以放過他！」當下猛做10下滾輪，引來粉絲暴動，直呼：「哈林哥太強啦！帥！」「不可以放過他，太可愛！」「看得出來很明顯！加油！」「偶像就是偶像！太帥了！」