Apple TV+ 八月強檔片單來襲，開啟精彩下半年！Apple TV+ 許多強檔影集和電影蓄勢待發，八月首先由《全面啟動》一砲而紅的男星喬瑟夫高登李維主演的《柯曼老師》拉開序幕，和受日舞影展多項大獎肯定的全新電影《樂動心旋律》將於月中獨家上映，還有水行俠主演的史詩影集《末日光明》第二季一路陪伴至九月，從月初到月底，精彩刺激兼具溫暖感動，Apple TV+ 為你打造充實的八月觀影享受。

《柯曼老師》

《柯曼老師》劇照。(蘋果提供／黃慧雯台北傳真)

不再是《戀夏500日》裡的天真大男孩！戲裡戲外都成功收服全球觀眾的喬瑟夫高登李維，曾在線上創意社群平台 hitRECord 大力分享台灣之美的他，今年重回螢幕再展編導演全才，還有他那獨樹一幟、耿直中有天真，憨厚不失智慧、又迷人的魅力。

故事描述由高登李維飾演的在公立國小的音樂老師，柯曼先生，面對夢想不得志、未婚妻毀婚、與高中怪咖好友同住，這樣被定義為「魯蛇」的三十後人生，在順其自然和懷疑自我實踐夢想之間，他心中一直有個聲音在歌唱，那股畢生的音樂夢，其實從未被現實打敗，現在甚至越來越激昂。

Mr. Corman — Official Trailer | Apple TV+

《樂動心旋律》

《樂動心旋律》劇照。(蘋果提供／黃慧雯台北傳真)

榮獲獨立電影的重要指標大獎「日舞影展」的四項大獎肯定，由美國熱門驚悚影集《致命鑰匙》主角艾蜜莉雅瓊斯擔綱主演，身為聾啞家庭中唯一聽得見的成員女兒露比，面對被發掘的歌唱天賦，想追求獨立人生，同時擔任家中唯一與外界溝通橋樑的她，又得維持家庭生計。面對擁有自我、理想實踐和家人期望的拉扯中，露比該如何對她聽不見的家人唱出對音樂的熱愛？

《末日光明》第二季

《末日光明》第二季主視覺。(蘋果提供／黃慧雯台北傳真)

擁有精實身材和硬漢形象的「水行俠」傑森摩莫亞，同時也是《權力遊戲》第一位征服龍后的男人「馬王」卓哥卡奧，這次別再只關注他精壯的外表，在史詩級影集《末日光明》中他將展現細膩演技，在末日後全數失去視力的人類中，帶領倖存部落對抗暗黑力量，和第二季加入的強勢敵人，由「活屍大軍」戴夫巴帝斯塔所飾演的親兄弟反撲。影集中的壯麗自然景觀皆為實際拍攝，感受被山川河流的壯麗所圍繞和末日後回歸原始人類的真摯與樸實，畫面、故事、情感都能一次滿足。

Apple TV+ 也趁著農曆七月的到來，推薦適合再次回味的原創驚悚影集應景，由奧斯卡獲獎鬼才導演奈沙馬蘭執導的《靈異女僕》第一、二季，和聽覺實驗的恐怖想像《駭人來電》聲音影集，毫無怪力亂神卻讓人寒毛直豎的故事和純粹的恐懼營造都很值得挑戰。

《靈異女僕》

Apple TV+原創心理驚悚影集《靈異女僕》由曾獲得奧斯卡金像獎提名的的知名鬼才導演奈沙馬蘭，攜手英國當紅影集《巴比倫飯店》導演兼編劇共同創作。

《靈異女僕》劇照。(蘋果提供／黃慧雯台北傳真)

故事講述一對痛失嬰兒的夫妻，由於妻子走不出喪子傷痛，採取了不尋常的方式來面對悲劇：雇用年輕女保姆看顧一個極度擬真的嬰兒娃娃，沒想到女保姆配合演出看顧寶寶，竟讓寶寶死而復活...面對虛實轉換、怪異事蹟不斷的夫妻倆，各自不願揭開的秘密也被迫公開。

《駭人來電》

「喂？喂？…」話筒另一端的無聲回應，是否也常讓你充滿困惑、甚至不安？Apple TV+ 獨一無二的影集類型：驚悚微創聽覺影集《駭人來電》改編自法國同名懸疑影集《Calls》由擅長恐怖懸疑片，擁有《屍變》、《蜘蛛網中的女孩》等作品的導演費德阿瓦雷茲Fede Alvarez執導。

《駭人來電》劇照。(蘋果提供／黃慧雯台北傳真)

獨特創新的敘事手法，用聲紋畫面打造忐忑氛圍，知名影星如《艾蜜莉在巴黎》的莉莉柯林斯、《權力遊戲》中性感迷人的「紅毒蛇」佩德羅帕斯卡和《星際異攻隊》的反派英雄「涅布拉」凱倫吉蘭，都在本劇不露臉以「聲線」發揮演技，搭配極簡抽象的視覺畫面，運用現實生活中的各種情境對話，沒有畫面就沒有真相，只能任由恐懼擺佈，被慌張和想像吞噬。