永豐金(2890)旗下永豐金證券主辦輔導的戰略新板東研信超-新(6840)26日以每股68元首家掛牌交易，今(27)日收盤97元，2天以來漲幅42.65％；永豐金證券表示，創業新板支持創新發展聚焦戰略性產業，將發展成為台灣優質創新的育成之地，看好市場未來性，目前輔導中的企業正持續規劃登錄戰略新板，下半年有機會再為市場注入新血，要以資本市場的力量為台灣培植出更多座護國神山。

永豐金證券指出，台灣資本市場正逐步朝多層次資本市場架構推動並有具體成果，繼一般投資人熟悉的上市、上櫃及興櫃等市場之後，證交所及櫃買中心分別新設置「台灣創新板」與「戰略新板」，鎖定核心戰略產業為主要對象，並考量新創行業發展過程中的態樣與需求，在掛牌條件的設計上較寬鬆，可望為扶植新創行業發展的育成挹注動力。

26日首家登上戰略新板的東研信超，成立於民國76年，為台灣專業民營電子產品檢測企業，集檢測、認證與技術服務為一體，主要檢測電子產品為資通訊、3C類與家電類產品，可提供檢測服務項目包括電磁相容(EMC)、安規(Safety)、無線電射頻(RF)/電磁波能量吸收率(SAR)、網通、Mobile Telecommunication等。東研信超2020年營收6.62億元，每股盈餘為1.64元；2021年截至5月自結營收3.16億元，每股盈餘為2.24元，已超越去年全年。隨5G通信技術複雜化，電子檢測產業將趨向集中度提高，市場進入新一輪資本支出與成長周期，東研信超在5G相關檢測服務營收逐漸提升，迎來應用場景與產品多樣化，且與兩岸品牌商與代工廠關係良好，長線展望中國智能家電市場空間巨大，長期營運發展佳。

永豐金證券承銷業務積極支持新板的發展推動，領先同業成為「戰略新板」開板後第一家登板企業-東研信超的主辦輔導券商，並投入大量資源推廣及介紹「台灣創新板」與「戰略新板」，永豐金證券表示，希望讓投資人可以快速地認識與熟悉台灣資本市場的新板塊，目前也持續輔導企業規劃後續登錄戰略新板，讓投資人有機會更早挖掘投資新星，以資本市場的力量為台灣培植出更多座護國神山。