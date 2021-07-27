外資周一賣超台股183.549億元，盤勢澆冷水，台股解封首日股價冷反應，貨櫃三雄下探，陽明(2609)、長榮(2603)慘跌停引爆下車潮，三雄成交量包下前三名。台積電26日召開股東常會，董事長劉德音對後市有信心，激動早盤股價持穩平盤580元後一度上探來到584元，可惜續航力不足，再度回到平盤原點。除權息個股風雨中各自努力，台化(1326)除息首日收黑；頎邦(6147)自21日除息來穩健走升，今日繼續往上爬，終於歷時5天順利完成填息。權王低調、外資偏空，台股收跌133.69點，為17269.87點，季線保衛戰一觸即發。今日外資(不含外資自營商)賣超36.0071億元，投信賣超9.8603億元，自營商賣超1.015億元，三大法人賣超46.88億元。

航運股掀巨浪，長榮遭匯豐降評使得貨櫃三雄引發恐慌賣壓，賣單排隊等出場，三雄量能激增包場上市成交量前三名，類股跌幅達6%，傷勢最重，終場陽明、長榮跌停作收，萬海大跌逾5%。航運走下神壇，同為前期強勢股的玻陶族群嚇出冷汗，台玻(1802)周一遭三大法人賣超逾7600張，資金退潮，股價持續回檔修正，翻落40元關卡，此舉讓玻陶類股居跌幅第二，與航運股同為難兄難弟。比特幣勁揚升破3萬8000美元，觸及一個月來最高點，帶動板卡個股走強，麗臺(2465)、青雲(5386)漲停，映泰(2399)、微星(2377)力抗空頭走揚。

周一外資轉賣超183億元，累計7月賣超逼近千億元，今日繼續調節惟力道減輕至36億元。台股缺乏資金助攻，加上航運股翻船，今日收跌133點恐有跌落季線的隱憂，5日RSI為20.69，10日RSI為34.05，9日K值為16.59，9日D值為29.11，20日乖離率為-2.55。傳產原物料、航運表現疲弱，部分電子股拉回、台積電低調，盤面缺乏強大利多引領台股，使得指數跌破前低17352點，技術線型轉弱恐面臨整理格局。華南投顧董事長儲祥生認為，前波傳產族群上攻氣勢強勁，以壽險為主體的金控股也反應獲利表現，股價都已大漲一段，近日資金逐漸轉向電子股，其動能略顯不足，預期最後還是會完成填息，只是時間會拉長，同時也建議投資人尋找存股標的時，應避免景氣循環股。

凱基投顧指出，基本面是最大靠山，操作上關注企業7月營收表現，具業績題材的中小型電子股續強可期，而美財報利多則有機會帶動外資重啟加碼力道，拉抬權值股及加權指數「先蹲後跳」。